لاعب منتخب التايكواندو الحلواني يحرز أول ميدالية في الألعاب الآسيوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحرز لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني، اليوم الثلاثاء، أول ميدالية للأردن في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022 ) المقامة في الصين.
ونجح الحلواني، في إحراز الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت سن 63 كغم.
ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من الميداليات للأردن في عدد من الألعاب الرياضية.
--(بترا)
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