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منتخب كرة السلة يفتتح مشاركته بأسياد هانعتشو بالفوز على تايلاند

9/27/2023 2:01:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - افتتح المنتخب الوطني لكرة السلة للرجال، اليوم ، مشاركته بدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والمقامة حالياً في مدينة هانغتشو الصينية بالفوز على منتخب تايلاند بنتيجة (٩٧-٦٣).

وبدأ منتخبنا الوطني بقوة مع انطلاقة المباراة وزج مدرب المنتخب الوطني وسام الصوص بـ أحمد الدويري وسامي بزيع وفريدي إبراهيم وجيفرسون وجون بوهانون كتشكيلة أساسية لبدء المباراة لضمان النتيجة مع اجراء بعض التغييرات خلال باقي أوقات المباراة.

واستمر التفوق الأردني خلال المباراة ليخرج منتصراً بفارق ٣٤ نقطة متفوقاً بكافة الأرباع ( ٢٨ – ١٠) و(١٤ – ٩) و(٣١ -١٧) و( ٢٤ – ١٩).

وكانت القرعة قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البحرين والفلبين وتايلاند.

وسيلتقي منتخبنا مع المنتخب البحريني يوم ٢٨ هذا الشهر قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء المنتخب الفلبيني يوم ٣٠ الشهر الحالي.

ويُشارك في منافسات كرة السلة للرجال بدورة الألعاب الآسيوية ١٦ منتخباً تم توزيعها على ٤ مجموعات حيث يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرةً إلى الدور ربع النهائي فيما ينتقل صاحبي المركزين الثاني والثالث للعب الملحق التأهيلي إلى ربع النهائي.

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