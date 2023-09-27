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عودة يُنهي مشاركته في مبارزة الآسياد

9/27/2023 2:01:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - خرج لاعب المنتخب الوطني للمبارزة، إياد عودة، اليوم الثلاثاء، من دور الـ ١٦ في دورة الألعاب الآسيوية والمقامة حالياً في مدينة هانغتشو الصينية.

ورغم خروجه إلا أن "عودة" قدم أداء قوي في المباريات التي لعبها ضمن منافسات سلاح الإيبيه وحقق ٤ انتصارات خلال المنافسات.

وكان إياد عودة قد فاز في ٣ نزالات بالدور الأول على كل من ، الياباني كانو كوكي بنتيجة ٥-٢ والباكستاني مجاهد بنتيجة ٥-٢ والإماراتي محمد المزمي بنتيجة ٥-٤ مقابل ٣ خسائر أمام كل من لاعبي منغوليا وهونغ كونغ وأوزبكستان.

وبعد تأهله إلى دور خروج المغلوب فاز "عودة" على الكويتي عبدالرحمن بنتيجة ١٥-١٤ في دور الـ ٣٢ قبل أن يخسر أمام لاعب هونغ كونغ "هو تن" بنتيجة ١٢-١٥.

هذا ويختتم المنتخب الوطني للمبارزة يوم غد الأربعاء مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية حيث سيخوض منتخب السيدات منافسات سلاح الإيبيه على مستوى الفرق.


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