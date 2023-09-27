بعمر الـ70.. الملاكم هوجان يتزوّج للمرة الثالثة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تزوج المصارع الأميركي الشهير هالك هوجان، البالغ من العمر 70 عاماً، من سكاي ديلي، البالغة 45 عاماً، في فلوريدا بعد بضعة أشهر من إعلان خطوبتهما.
ولم يتردد بطل العالم 12 مرة في المصارعة الحرّة (WWE) في نشر فيديو زفافه على شبكاته الاجتماعية، برئاسة القس آرون فيليبون في كنيسة إنديان روكس المعمدانية في فلوريدا.
وكتب هالك "حياتي الجديدة تبدأ الآن"، وارتدى بدلة توكسيدو سوداء تقليدية مع كورساج أبيض بسيط وحجابه التقليدي، فيما ارتدت سكاي ديلي فستان زفاف أبيض أنيق منRue de Seine وأقراط من الذهب الأبيض عيار 18 مرصعة بماسات عيار 4 قيراط، مع سوار وقلادة متطابقة.
هذا الزواج هو الثالث لهوجان بعد الأول بين عامي 1983 و 2009 من ليندا كلاريدج التي أنجب منها طفلين، والثاني مع جينيفر ماكدانيال من 2010 إلى 2021.
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