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بعمر الـ70.. الملاكم هوجان يتزوّج للمرة الثالثة

9/27/2023 2:01:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تزوج المصارع الأميركي الشهير هالك هوجان، البالغ من العمر 70 عاماً، من سكاي ديلي، البالغة 45 عاماً، في فلوريدا بعد بضعة أشهر من إعلان خطوبتهما.
ولم يتردد بطل العالم 12 مرة في المصارعة الحرّة (WWE) في نشر فيديو زفافه على شبكاته الاجتماعية، برئاسة القس آرون فيليبون في كنيسة إنديان روكس المعمدانية في فلوريدا.

وكتب هالك "حياتي الجديدة تبدأ الآن"، وارتدى بدلة توكسيدو سوداء تقليدية مع كورساج أبيض بسيط وحجابه التقليدي، فيما ارتدت سكاي ديلي فستان زفاف أبيض أنيق منRue de Seine وأقراط من الذهب الأبيض عيار 18 مرصعة بماسات عيار 4 قيراط، مع سوار وقلادة متطابقة.



هذا الزواج هو الثالث لهوجان بعد الأول بين عامي 1983 و 2009 من ليندا كلاريدج التي أنجب منها طفلين، والثاني مع جينيفر ماكدانيال من 2010 إلى 2021.


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