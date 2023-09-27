المدفعية يتخطى الشرقية في الدوري العسكري للكرة الطائرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
تغلب فريق سلاح المدفعية على فريق المنطقة العسكرية الشرقية بنتيجة (3-0) اليوم، في بطولة القوات المسلحة الأردنية اللجيش العربي للكرة الطائرة، والتي أقيمت في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب .
وجاءت نتائج الأشواط لصالح فريق المدفعية على النحو التالي، (25-19)، (25-21)، (25-11).
ومن المقرر أن تحتضن صالة قصر الرياضة عند الساعة 10 من صباح يوم غد، مواجهة فريقي المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.
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