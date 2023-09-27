مقتل رئيس نادي كولومبي رمياً بالرصاص بعد خسارة فريقه

مقتل رئيس نادي كولومبي رمياً بالرصاص بعد خسارة فريقه
التاريخ
9/27/2023 2:01:34 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن نادي تيغريس الكولومبي، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية من الدوري الكولومبي لكرة القدم، مقتل رئيسه، إدغار بايز، رمياً بالرصاص بعد الهزيمة التي تلقاها فريقه يوم السبت الماضي امام نادي اتلتيكو.
وكان اللاعب السابق البالغ من العمر 63 عامًا في طريق العودة إلى منزله بالسيارة مع ابنته اثر الخسارة التي تلقاها فريقه بثلاثة اهداف مقابل هدفين على أرض ملعبه أمام أتلتيكو، عندما تعرض لاطلاق نار ادت الى مقتله على الفور على يد رجلين يثودان دراجة نارية بالقرب من الملعب.
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