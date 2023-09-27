اصابة مفاجأة تحرم اتحاد جدة من جهود بنزيما في 3 مباريات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي لاصابة عضلية مفاجئة في الفخذ اليمنى خلال التدريبات استعدادا لمواجهة الخلود درجة أولى اليوم ضمن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
واعلن الاتحاد عبر صفحته الرسمية على منصة "اكس " ان اصابة بنزيما ستبعده عن الملاعب لمدة 7 ايام سيخضع خلالها لبرنامج علاجي وتأهيلي.
ووفقا لفترة العلاج فانه من المقرر ان يغيب بنزيما ايضا أمام الفيحاء الجمعة المقبل ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي وسباهان الإيراني الاثنين المقبل في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا في حين ستكون عودته في مباراة الديربي أمام الأهلي يوم 6 تشرين الاول المقبل في قمة مواجهات الجولة التاسعة من الدوري.
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