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الحسين إربد يعلن انتقال مدافعه ماهر إلى فريق است بنغال الهندي

9/27/2023 2:01:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن نادي الحسين إربد انتقال مدافع فريقه لكرة القدم حجازي ماهر لصفوف فريق است بنغال الهندي.

وتمنت أسرة النادي التوفيق للمدافع الذي تواجد بصفوف المنتخب الوطني خلال الفترات الماضية.

الجدير بالذكر أن ماهر احترف الموسم الماضي في فريق زاخو العراقي قبل أن يعود إلى فريق الحسين اربد.

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