موهبة ريال مدريد يتعرض لإصابة جديدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تلقى الموهوب التركي أردا غولر ضربة جديدة بعدما كشف ريال مدريد يوم الثلاثاء تعرضه للإصابة في الفخذ سيغيب على إثرها لمدة شهر عن الملاعب.
و وتفوق ريال هذا الصيف على غريمه برشلونة في صراعهما لكسب خدمات صانع الألعاب التركي، لكنه لم يسجل بدايته حتى الآن مع النادي العاصمي نتيجة تعرضه لإصابة في الركبة خلال تحضيرات ما قبل الموسم، ما اضطره لإجراء عملية جراحية.
وكان من المفترض أن تكون مواجهة لاس بالماس يوم الأربعاء فرصة للدفع بالتركي الشاب غولر (18 عاماً) الذي خضع لجراحة في غضروف ركبته في أغسطس، لكن ما أن انتهى المؤتمر الصحافي الذي أفاد خلاله أنشيلوتي أن الوافد الجديد تعافى وجاهز للعب، أعلن ريال أن لاعب فنربهتشه السابق تعرض لإصابة جديدة في الفخذ.
وتوقعت وسائل الإعلام الإسبانية أن لاعب فنربخشة التركي عن الملاعب بين ثلاثة وأربعة أسابيع.
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