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موهبة ريال مدريد يتعرض لإصابة جديدة

9/27/2023 2:01:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تلقى الموهوب التركي أردا غولر ضربة جديدة بعدما كشف ريال مدريد يوم الثلاثاء تعرضه للإصابة في الفخذ سيغيب على إثرها لمدة شهر عن الملاعب.

و وتفوق ريال هذا الصيف على غريمه برشلونة في صراعهما لكسب خدمات صانع الألعاب التركي، لكنه لم يسجل بدايته حتى الآن مع النادي العاصمي نتيجة تعرضه لإصابة في الركبة خلال تحضيرات ما قبل الموسم، ما اضطره لإجراء عملية جراحية.

وكان من المفترض أن تكون مواجهة لاس بالماس يوم الأربعاء فرصة للدفع بالتركي الشاب غولر (18 عاماً) الذي خضع لجراحة في غضروف ركبته في أغسطس، لكن ما أن انتهى المؤتمر الصحافي الذي أفاد خلاله أنشيلوتي أن الوافد الجديد تعافى وجاهز للعب، أعلن ريال أن لاعب فنربهتشه السابق تعرض لإصابة جديدة في الفخذ.

وتوقعت وسائل الإعلام الإسبانية أن لاعب فنربخشة التركي عن الملاعب بين ثلاثة وأربعة أسابيع.

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