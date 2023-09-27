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بعد حادثة ماليزيا.. يزن العرب يقدم اعتذاره

9/27/2023 2:01:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قدم لاعب منتخبنا الوطني والمحترف في الدوري الماليزي يزن العرب اعتذاره عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" بعد ضربه لحكم اللقاء.
وجاء في نص الاعتذار:
بسم الله الرحمن الرحيم
((كلُّ بني آدم خَطَّاءٌ، وخيرُ الخَطَّائِينَ التوابون))
شاءت الأقدار خروجي عن النص مؤخرًا والإساءة إلى حكم لقاء ربع نهائي كأس ماليزيا، وهذا الأمر فرض علي تقديم الاعتذار لأُسرة نادي نادي سيلانجور الماليزي وللمنظومة الكروية الأردنية والمنتخب الوطني كون غايات الاحتراف جاءت لأكون سفير رياضي وممثل الرياضين الاردنيين في الخارج.
اخطأت و أعتذر بكل أسف من والدي و والدتي و أهلي و أعتذر من الجميع عما بدر مني دون وعي و سيطرة على ردة فعلي و نتيجة اختلاط المشاعر و الضغوطات السلبية و السيئة معًا واتعهد بعدم تكرار ما حدث و لن وسيكون هذا الشيء درسًا لي، ما جرى بعد نهاية المباراة السابقة ضد فريق تيرينغانو في ربع نهائي كأس ماليزيا كان تصرفاً مؤسفاً و خارج عن سيطرتي و لا يمثل أخلاقي أبدًا و لا نشأت وترعرعت عليه و كانت ( ردة فعل ) لما بدر من اساءة لي شخصياً و عدم احترام و استفزاز مستمر، و ما حدث غير مبرر و لكن لكل فعل رد فعل و أتمنى من الجماهير الأردنية الخلوقة والواعية التفهم وقبول اعتذاري.

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