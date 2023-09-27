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مواجهة مرتقبة بين مانشستر سيتي ونيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية

9/27/2023 2:01:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على فريق نيوكاسل يونايتد عند الساعة 10 مساء اليوم في ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن ختام مباريات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، حيث التقى الفريقان في 19 آب (أغسطس) الماضي، في المرحلة الثانية من الدوري وفاز السيتي بصعوبة 1-0.
وينطلق كبار البريميرليغ، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول، في سباق المنافسة على لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم، ويأتي إلى جانبهم فرق، نيوكاسل وبرايتون وأستون فيلا ووست هام يونايتد وولفرهامبتون وكريستال بالاس ولوتون تاون وبورنموث وبرنتفورد وإيفرتون وبيرنلي وتشيلسي وفولهام وتوتنهام ونوتنغهام فوريست وشيفيلد يونايتد.
وضرب نيوكاسل بقوة في مباراته الأخيرة في الدوري عندما سحق مضيفه شيفيلد يونايتد بثمانية أهداف نظيفة، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام مانشستر سيتي، الذي يغرد خارج السرب في الدوري الممتاز؛ إذ يتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة في ست مراحل.
ويخوض ليفربول، المطارد المباشر لفريق مانشستر سيتي في "البريميرليغ"، اختبارا سهلا نسبيا على ملعبه "الأنفيلد" أمام ليستر سيتي عند الساعة 9:45، ساعيا إلى فوزه السابع تواليا في مختلف المسابقات، فيما يحل آرسنال ضيفا على جاره برينتفورد المتواضع بملعبه (غريفين بارك) في مهمة بالمتناول بالنظر إلى النتائج المخيبة لأصحاب الأرض، الذين لم يتذوقوا طعم الانتصار في مبارياتهم الأربع الأخيرة.
وسيحاول رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا استعادة التوازن بعد التعادل المخيب أمام الجار اللندني الآخر توتنهام 2-2 في الدوري بعدما تقدموا مرتين.
وتبرز أيضا قمة تشيلسي المتراجع أداء ونتيجة في الدوري أمام ضيفه المتألق برايتون ثالث البريميرليغ عند الساعة 9:45 مساء اليوم في ملعب "ستامفورد بريدج"، ويحتل رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في المركز الرابع عشر بفوز واحد وتعادلين وثلاث هزائم آخرها على أرضهم أمام أستون فيلا 0-1، علما بأنهم لم يحققوا الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة.
ويلتقي أستون فيلا مع إيفرتون في مواجهة لا تخلو من أهمية؛ فيما يواجه بورنموث نادي ستوك سيتي، وفولهام ضد نوريتش سيتي، ويحل وست هام يونايتد ضيفا على لينكولن سيتي، في مباريات ستقام بتوقيت واحد الساعة 9:45 مساء.
"مزحة" غوارديولا
ومازح بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، صحفيين، بأنه مستعد للعب مرة أخرى في المباراة ضد نيوكاسل يونايتد، بعد 17 عاما على اعتزاله كرة القدم.
وكشفت وسائل إعلام بريطانية، أن قائد مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، سيغيب حتى كانون الثاني (يناير) من العام المقبل، بسبب إصابته في أوتار الركبة، فيما يعاني جون ستونز وماتيو كوفاتشيتش وبرناردو سيلفا من مشكلات أخرى، فيما سيغيب مواطنه رودري لثلاث مباريات بعد طرده أمام نوتنغهام فورست.
وشدد المدرب الإسباني غوارديولا، على أنه لن يجازف بإشراك لاعبين "مرهقين"، مثل كايل ووكر وروبن دياز، مضيفاً: "لهذا السبب سنشارك مع اللاعبين الذين يحتاجون إلى خوض مباريات، لاعبو الأكاديمية وربما أنا. ظهري يتحسن ولذلك قد أتمكن من المشاركة في بضع دقائق".
وأنهى غوارديولا مسيرته لاعبا العام 2006، في نادي دورادوس المكسيكي، علما بأنه لعب مع برشلونة بين العامين 1990 و2001.
انتكاسة تشيلسي
وحصد تشيلسي 5 نقاط فقط من أول 6 مباريات خاضها في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، في أسوأ بداية له منذ العام 1978.
وجاءت الهزيمة الأخيرة أمام أستون فيلا بهدف دون رد، لتترك تشيلسي في المركز 14، من دون أن يعرف طعم النصر في 3 مباريات متتالية.
وفاز فريق تشيلسي اليافع تحت قيادة بوكيتينو مرة واحدة على حساب لوتون الصاعد حديثا لدوري الأضواء 3-1، فيما أهدر مهاجمو تشيلسي العديد من الفرص المحققة أمام مرمى المنافسين، كما أن المهاجم نيكولاس جاكسون وحده أهدر 7 فرص مؤكدة في 6 مباريات مكتفيا بتسجيل هدف واحد.
وأظهر تشيلسي بعض علامات التعافي، لكن الأخطاء الفردية والتغييرات الكبيرة في طريقة اللعب ستفرض الضغط على المدرب الأرجنتيني، الذي كان يتوقع أن يسلك مسارا مغايرا تماما بعد إنفاق الفريق مليار جنيه إسترليني (مليار و200 مليون دولار) على تدعيم صفوفه منذ أيار (مايو) من العام 2022.
وأخفق بوكيتينو في تصحيح المسيرة السلبية لتشيلسي، التي بدأت تحت قيادة المدرب السابق جراهام بوتر واستمرت تحت قيادة المدرب المؤقت فرانك لامبارد.
وفي أول 6 مباريات تحت قيادة المدرب الأرجنتيني، سجل تشيلسي 5 أهداف فقط وفاز مرة واحدة وخسر 3 مرات، وهي مسيرة أفضل بعض الشيء عن الولاية الثانية للامبارد التي شهدت تسجيل الفريق 7 أهداف وحصده 4 نقاط في أول 6 مباريات تحت قيادته قبل أن ينهي الموسم في المركز 12.
أما بوتر، فقد حصد الفريق تحت قيادته 11 نقطة وسجل 9 أهداف في أول 6 مباريات، وبالنسبة للمدرب الألماني توماس توخيل الذي فاز تشليسي تحت قيادته بثلاثة ألقاب، فقد حصد 14 نقطة في أول 6 مباريات له بالدوري الممتاز.
ومع العقم التهديفي الذي يلازم تشيلسي حاليا يأمل بوكيتينو "51 عاما" في حل هذه المعضلة في أسرع وقت.
وأنفقت مجموعة كليرليك كابيتال التابعة لتود بويلي أكثر من 450 مليون جنيه إسترليني على التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليحطم تشيلسي الرقم القياسي في سوق الانتقالات على مستوى بريطانيا مرتين منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، إذ أبرم تعاقدات عدة أبرزها، ضم لاعبي خط الوسط إنزو فرنانديز ومويسيس كايسيدو.
وجاءت بداية كايسيدو متباينة في ستامفورد بريدج بعد انضمامه لتشيلسي مقابل 115 مليون جنيه إسترليني قادما من صفوف برايتون، كما لم يرتق أداء جاكسون بعد إلى المستوى المأمول في أول مباراتين مع الفريق، لكن حتى الآن يعد فرنانديز هو الورقة الرابحة في خط وسط تشيلسي.
وخسر تشيلسي جهود 12 لاعبا بسبب الإصابات قبل التعادل السلبي مع بورنموث الأسبوع الماضي، مما دفع بوكيتينو لتدوير صفوف فريقه مرة أخرى، وبعد استضافة برايتون في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ومواجهة ديربي غرب لندن أمام مضيفه فولهام، يخوض تشيلسي مسيرة صعبة يلتقي خلالها آرسنال وتوتنهام ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ونيوكاسل خلال مبارياته الـ8 المقبلة في الدوري. -(وكالات)

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