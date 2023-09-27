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الحلواني يضع الأردن على قائمة ميداليات الأسياد ببرونزية التايكواندو

9/27/2023 2:01:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نجح لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني أمس، في افتتاح رصيد الأردن بدورة الألعاب الآسيوية من الميداليات، بعد حصوله على الميدالية البرونزية ضمن منافسات (وزن تحت 63 كغم)، بالدورة التي تقام في مدينة هانغتشو الصينية.
واستطاع الحلواني فرض نفسه بقوة في ظهور أول لاعب من منتخب التايكواندو، وسجل انتصارات متتالية على كل من: الياباني سيرجيو سوزوكي بجولتين دون مقابل في الدور ثمن النهائي، قبل أن يتجاوز اللبناني رالف حنينه بالدور ربع النهائي بجولتين دون رد، قبل أن يخسر من الإيراني علي رضا بالمربع الذهبي بجولتين نظيفتين.
وضمن الحلواني التتويج بالبرونز كأول أردني يصعد على منصات التتويج بالأسياد الحالية، كما ساهم في الحصول على الميدالية رقم 25 في تاريخ مشاركات التايكواندو الأردنية في الألعاب الآسيوية، إذ بلغ عدد الميداليات البرونزية 10 ميداليات، و3 ميداليات ذهبية، و12 ميدالية فضية، ليبلغ ترتيب الأردن في الدورة المرتبة 23 بعد البرونزية.
ويستكمل منتخب التايكواندو مشاركته بالدورة اليوم من خلال 3 لاعبين، إذ يلتقي زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، في الدور الـ16 مع الفائز من مواجهة القطري محمد شعلان والفيتنامي لي هونغ فوك، ويلتقي صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) في الدور ذاته مع الفائز من لقاء النيبالي بارال والأفغاني حميد إسحاق، على أن تواجه اللاعبة جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، بالدور نفسه الفائزة من مواجهة الفيتنامية باك تاهي تشيم والإيرانية ميليكا.
وعلى صعيد منافسات الملاكمة، ودع ثالث العالم محمد أبو جاجة مبكرا منافسات "الأسياد"، بعد خسارته من أمام الفلبيني كارلو بالام، في مواجهة حملت في طياتها العديد من الأخطاء التحكيمية حسب ما ورد من وفد منتخب الملاكمة هناك.
ويستكمل المنتخب الوطني للملاكمة حضوره في الدورة الآسيوية اليوم بمواجهتين، إذ تلتقي اللاعبة حنان نصار مع لاعبة لاوس فيلايفون فونجفاتشان، ضمن منافسات ثمن النهائي من (وزن تحت 50 كغم).
ويواجه اللاعب عدي الهنداوي نظيره الإيران طوفان شريفي في دور الـ16، بمنافسات (وزن تحت 92 كغم)، علما بأن اللاعب زياد عشيش حقق الفوز الأول لمنتخب الملاكمة في الدورة بتخطيه الإماراتي حسين الكندري بالضربة القاضية، وبلوغه ثمن نهائي البطولة عن (وزن تحت 71 كغم)، فيما ودع مسبقا كل من: حذيفة عشيش، عبادة الكسبة وسيلينا الحسنات.
ونجح منتخب السلة للرجال في تسجيل فوزه الأول بالدورة، بعد تخطيه منتخب تايلند بفارق كبير وبواقع (97-63)، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للبطولة، والتي تضم أيضا منتخبي البحرين والفلبين، حيث سيواجه المنتخب نظيره البحريني غدا، وسيختتم مشواره في الدور الأول بملاقاة الفلبين السبت المقبل.
وخسر المنتخب الوطني للرجال 3×3 مباراته الثانية على التوالي، وجاءت هذه المرة أمام منغوليا بنتيجة (13-17)، بعد خسارته الأولى أمام الفلبين (8-13)، على أن يخوض المنتخب مواجهته الثالثة غدا مع الصين تايبيه عند الساعة الواحدة والربع ظهرا، فيما يختتم المنتخب مشواره بالدور الأول بعد غد، بلقاء هونغ كونغ.
وفي منافسات الرماية، افتتح الشريف محمد سعد آل غالب ومحمد القاسم مشاركتهما بالدورة، حيث حقق آل غالب 68 نقطة من أصل 75 طبقا، ضمن منافسات الدور التمهيدي، فيما حقق القاسم 65 نقطة من أصل 75 طبق، على أن يستكمل اللاعبان مشوارهما بالرماية على 50 طبقا أخرى، ليتم احتساب مجموع النقاط من أصل 125 طبقا.
وتبدأ اللاعبتان أسماء أبو ربيع وهبة الكيلاني مشوارها في الدور التمهيدي لرماية المسدس الهوائي 10 متر، فيما يشارك لاعبا رماية التراب أحمد الطرابيشي وفؤاد ماضي في الدور التمهيدي يوم السبت.
ولم يتمكن لاعب المنتخب الوطني للمبارزة إياد عودة، من بلوغ ربع نهائي الدورة بمنافسات سلاح الإيبيه، بعد خسارته من أمام لاعب هونغ كونغ هو تن بنتيجة 12-15، رغم تقديمه أداء قويا في المباريات التي لعبها.
وسجل عودة الفوز في 3 نزالات بالدور الأول على كل من: الياباني كانو كوكي 5-2، والباكستاني مجاهد 5-2، والإماراتي محمد المزمبي 5-4، مقابل 3 خسائر، ليبلغ دور الـ 32 ويتخطى منافسه الكويتي عبد الرحمن بنتيجة 15-14، ووداعه لاحقا على يد هو تن.
ويختتم المنتخب الوطني اليوم مشاركته بالمبارزة من خلال منافسات سلاح الإيبيه على مستوى الفرق، بمشاركة منتخب السيدات.

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