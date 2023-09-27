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منتخب البادل يواجه الكويت والبحرين بافتتاح البطولة العربية اليوم

9/27/2023 2:01:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






يفتتح اليوم المنتخب الوطني مشواره في البطولة العربية للبادل الرجال، والتي يستضيفها الاتحاد الإماراتي بالتعاون مع الاتحاد العربي في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي، بمشاركة 11 دولة.
ويلتقي المنتخب الوطني عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي نظيره الكويتي، لحساب المجموعة الثانية من البطولة، فيما يواجه المنتخب البحريني عند الساعة الرابعة مساء.
وتتواصل منافسات البطولة غدا بمواجهتين للمنتخب الوطني، حيث يلتقي نظيره السوري عند الساعة التاسعة صباحا، على أن يواجه المنتخب السوداني عند الساعة الرابعة مساء.
ويختتم المنتخب مشواره في الدور الأول بلقاء المنتخب المصري يوم الجمعة عند الساعة التاسعة صباحا.
وحل المنتخب الوطني، في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات سورية، الكويت، مصر، البحرين والسودان، فيما ضمت المجموعة الأولى كلا من: منتخبات الإمارات، قطر، سلطنة عمان، العراق والمغرب.
ويمثل المنتخب الوطني في البطولة العربية اللاعبون: سيف عدس، أحمد عدس، كرم حتاملة، زيد المشني، محمد اليماني، أحمد عقيل، حمزة الأسود ومحمد القطب، تحت قيادة المدرب سامي السيد، فيما يرأس الوفد عضو مجلس الإدارة ناديا نفاع، ويرافقهم المعالج محمد بربراوي.
وتقام البطولة حتى الأول من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، على أن تتأهل المنتخبات التي تحتل المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة للدور ربع النهائي.
وشهد الشهر الماضي، إقامة بطولة المملكة التصنيفية الأولى للعبة البادل على ملاعب اتحاد التنس، والذي شارك فيها 92 لاعبا ولاعبة، بهدف توسيع قاعدة اللعبة وتشكيل منتخب وطني للرجال والسيدات استعدادا للمشاركات الخارجية.
ويتطلع المنتخب الوطني، إلى تحقيق نتائج إيجابية في أول مشاركة له باللعبة، بعد أن أفرزت البطولة التصنيفية مستويات طيبة من اللاعبين المشاركين، واختيار العناصر الأفضل والأقوى لتمثيل المنتخب من خلالها.
وأقام المنتخب الوطني فور وصوله أمس، وجبة تدريبية خفيفة على أحد الملاعب التدريبية ، فيما تناول وفد المنتخب وجبة العشاء تحت رعاية وضيافة الاتحاد الإماراتي
والعربي للبادل.
وتعد رياضة البادل إحدى رياضات المضرب، والتي تلعب عادة بشكل زوجي في ملعب مغلق بحوالي 25 % أصغر من حجم ملعب التنس الأرضي، وتكمن الاختلافات الرئيسية بأن جدران الملعب من زجاج، ويمكن لعب الكرات عليه كما هو الحال في رياضة السكواش.

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