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جماهير الكرة تساند أنديتها في مطالبها المالية

9/27/2023 2:01:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






اتفقت الغالبية العظمى من جماهير أندية المحترفين، على أن قرار الأندية بتعليق المشاركة في منافسات الأسبوع السادس من الدوري، كان صائبا بهدف توجيه رسالة لاتحاد الكرة بضرورة العمل على شراكة سليمة وصحيحة مع الأندية.
وأشادت الجماهير بحكمة سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة، في إعادة الأمور إلى نصابها، بعد تصريحات من أعضاء في الاتحاد تهدد وتتوعد الأندية.
وتمنت الجماهير، أن يخرج اجتماع الأمير علي بن الحسين مع الأندية، والمقرر الأسبوع المقبل، بنتائج ترضي إدارات الأندية، وتحل أزمتها المالية الصعبة والخانقة، وتساهم في تهيئة أجواء صحية للمنتخبات الوطنية، وخصوصا منتخب النشامى الذي يستعد للمشاركة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2023 مطلع العام المقبل في قطر.
وبين عدد من جماهير أندية المحترفين، أن السنوات الأخيرة أظهرت غياب التنسيق والتعاون بين الاتحاد والأندية، وانعكس ذلك على المستوى الفني للمنتخب الوطني والأندية، وشكل تباعدا وفرقة بين منظمومة الكرة الأردنية.
ولم تغفل الآراء عن حقيقة أن إدارات الأندية تتحمل جزءا من المسؤولية بما وصلت اليه الأندية حاليا، من خلال قرارات غير مدروسة في التعاقد مع اللاعبين المحليين والمحترفين والأجهزة الفنية، وإنهاء عقود المدربين ولاعبين من دون وجود لجان فنية تضم خبراء من المدربين واللاعبين من أبناء النادي أو خارجه.
ويرى المشجع فخري القيسي، أن خطوة الأندية بتعليق المشاركة سليمة، وتحمل معها رسائل عميقة، فلا يعقل أن يبقى الاتحاد منفردا بالقرارات بعيدا عن الشراكة مع إدارات أندية المحترفين.
ويضيف، أكبر مشكلة حاليا هي عدم قدرة اتحاد الكرة على توفير شركة راعية، وذلك السبب الرئيسي في الأزمة المالية للأندية، كما أن العقوبات المتكررة على الأندية خصوصا في موضوع تجاوزات الجماهير، ساهمت في تحمل صناديق الأندية ديونا مالية كبيرة.
ويستغرب المشجع تمام صالح، من خبر اتحاد الكرة أول من أمس، حول قرارات اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد بخصوص الإعلان عن عقوبات بحق الفيصلي والوحدات على هامش لقائهما معا في الجولة الرابعة لبطولة دوري المحترفين، حيث جاء موعد الإعلان عن العقوبات بعد يوم واحد من قرار الأندية بوقف تعليق المشاركة في بطولة الدوري.
وبين، أن الاتحاد مقصر في البحث عن شركة راعية تخفف من أزمة الأندية المالية. واعتبر المشجع محمد المجالي، أن قرار تعليق المشاركة ضروري في ظل أزمة مالية خانقة للأندية، وعدم انتظام تدريبات معظم الفرق بسبب عدم حصول اللاعبين والأجهزة الفنية على مستحقاتهم.
وقال: "أين دور الاتحاد في تخفيف معاناة الأندية المالية، من خلال إيجاد راع لدوري المحترفين؟. ويرى المجالي أن إدارة الأزمة لم تكن موفقة من جانب اتحاد الكرة وقبل تدخل الأمير على بن الحسين".
وطالب المشجع على حياصات، اتحاد الكرة بعدم اقتطاع مبلغ 300 ألف دينار من مستحقات النقل التلفزيوني كمصاريف إدارية، وصرفها للأندية مساهمة في حل أزمتها.
وقال: "إن نتائج إجماع الأندية يجب أن تكون سريعة من خلال إيجاد حلول مناسبة لتأمين شركة راعية وإيقاف عقوبات الأندية عن تصرفات الجماهير.

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