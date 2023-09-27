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بدء التجهيزات اللوجستية لاستضافة البطولة الدولية الرباعية بعمان

9/27/2023 2:01:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






انطلقت تحضيرات اتحاد الكرة ومدينة الحسين للشباب استعدادا لاستضافة مباريات البطولة الدولية الرباعية، والتي ستقام على ستاد عمان الدولي من 13 إلى 16 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ضمن أيام“فيفا” المعتمدة، بمشاركة منتخبات إيران، العراق وقطر إلى جانب المنتخب الوطني للرجال.
ويستعد المنتخب الوطني للاستحقاقات الرسمية المقبلة وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يبدأ مشواره خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إذ جاء في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات السعودية وطاجكستان والفائز من مواجهة كمبوديا والباكستان.
وشملت التحضيرات إغلاق ملعب الكرامة لبضعة أيام بهدف إجراء صيانة دورية عادية، تشمل زرع بعض أجزاء المسطح الأخضر، وتحديدا في منطقة الجزاء التي يكثر عادة فيها تواجد اللاعبين، وإضافة بعض الأسمدة لعودة تدريبات الأندية والمنتخبات عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وستقام تدريبات المنتخبات المشاركة في البطولة على ملعبي الكرامة والبتراء، حيث ستحضر المنتخبات بكامل نجومها، علما بأن الجزائر كانت مرشحة للمشاركة في الدورة قبل اعتذارها خلال الأشهر الماضية.
وسيفتتح المنتخب مشواره في البطولة الرباعية بملاقاة المنتخب الإيراني لحساب الدور نصف النهائي من البطولة، وذلك عند الساعة التاسعة من مساء يوم 13 من الشهر المقبل، على أن تسبقها مواجهة منتخبا العراق وقطر عند الساعة السادسة مساء.
ويتأهل الفائز من كل مواجهة إلى المباراة النهائية التي ستقام في 16 من الشهر نفسه عند الساعة التاسعة مساء، فيما يلعب الخاسران مباراة تحديد المركز الثالث عند الساعة السادسة مساء باليوم ذاته.
وأقيمت خلال شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، دورة رباعية في عمان أيضا والتي حضرت فيها منتخبات سورية، العراق وسلطنة عمان، وتمكن منتخب“النشامى” من الظفر بالبطولة بعد فوزه على المنتخب السوري في المربع الذهبي بهدفين نظيفين، فيما فاز في المباراة النهائية على المنتخب العماني بهدف دون رد.
ويقود المنتخب الوطني المدرب المغربي حسين عموتة، بعد تعيينه مؤخرا خلفا للمدرب العراقي عدنان حمد، حيث قاد المنتخب في أول مباراتين وديتين له خلال الشهر الحالي، وخسر المنتخب بستة أهداف دون مقابل من النرويج، وتعثر أمام منتخب أذربيجان بهدفين لهدف.
ويشارك“النشامى” في نهائيات كأس آسيا في قطر مطلع العام المقبل للمرة الخامسة في تاريخه، حيث جاء في المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية، البحرين وماليزيا.

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