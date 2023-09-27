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صقور الأردن ينقضون على تايلند في مستهل مشوارهم بـالألعاب الآسيوية

9/27/2023 2:01:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






حقق المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، فوزا كبيرا على نظيره المنتخب التايلندي بنتيجة 97-63 (النصف الأول 42-27)، في لقاء جمعهما، أمس، بصالة الألعاب الرياضية في مركز هانغتشو الأولمبي، ضمن مستهل مشوار الفريقين عن المجموعة الثالثة، بالنسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية، التي تحتضنها مدينة هانغتشو الصينية وتستمر حتى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ولحساب مباريات المجموعة ذاتها، تغلبت الفلبين على البحرين (89-61)، ليتصدر المنتخب الوطني جدول ترتيب فرق مجموعته برصيد نقطتين، ومتقدما بأفضلية فارق النقاط عن المنتخب الفلبيني، الذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، فيما تأتي البحرين وتايلند في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطة لكل فريق.
ويلتقي“صقور الأردن” مع شقيقه المنتخب البحريني عند الساعة السادسة من صباح يوم غد في صالة مركز هانغتشو الرياضي الأولمبي، لحساب مباريات الجولة الثانية، فيما تلتقي تايلند مع الفلبين بالتوقيت نفسه.
وطبقا لنظام البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعات الأربع مع بعضهما بعضا“كروس” في الدور التأهيلي للدور ذاته.
الأردن 97 تايلند 63
بدأ المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وسام الصوص، اللقاء معتمدا على حيوية فريدي إبراهيم في صناعة الألعاب، بإسناد من سامي بزيع والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون حول القوس، مع تولي المجنس جون بوهانون وأحمد الدويري مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فيما اعتمد مدرب المنتخب التايلندي إدوارد جيرباو على الخماسي؛ تايلر لامب وفريدريك ليش وجاكموني مورغان وناراتيب بونسيرم وتشاناثيب تشاكاوان.
واستهل جيفرسون التسجيل للمنتخب الوطني من رميتين حرتين، ليرد تشاكاوان بنقطة من رمية حرة، ثم أشهر لاعبو الفريقين سلاح التصويبات الثلاثية، فسجل بزيع وفريدي وجيفرسون أربع سلات للمنتخب الوطني من المسافة البعيدة، فيما كان فريدريك ولامب وبونسيرم يردون من المسافة ذاتها، ثم أضاف جيفرسون وبزيع ست نقاط من خط الرميات الحرة، ليعود جيفرسون ويسجل أولى نقاط المنتخب الوطني من المسافة المتوسطة، تبعه شاهر بنقطة من سلة عكسية، ليحسم الصقور الفترة الأولى (28-18).
وتبادل شاهر وتشاكاوان التسجيل من داخل القوس في الدقائق الأربع الأولى من الفترة الثانية، التي دخلها المنتخب الوطني بالخماسي؛ مالك كنعان وأحمد الحموري وهاشم عباس وأحمد حمارشة ومحمد شاهر، قبل أن يسحب الصوص صانع الألعاب مالك كنعان بعد ارتكابه“تيرن أوفر” دفعه للشد العصبي مع زميله بوهانون وإعادة مفاتيحه الأساسية، ليتبادل لامب والدويري التسجيل من خط الرميات الحرة، ثم سجل بوهانون سلتين من اختراق ومتابعة هجومية مع سلة ثلاثية لبزيع، ليرد كلاهان بسلة ثلاثية، ثم أكد فريدي تفوق المنتخب الوطني في الربع الثاني (14-9) بإضافته سلة ثلاثية على“البازر” ليحسم“الصقور” النصف الأول (42-27).
وكشر“صقور الأردن” عن أنيابهم في الفترة الثالثة، التي افتتحها بزيع بسلة ثلاثية أنيقة، ليرد بونسيرم من المسافة نفسها، ثم بدأ وقت العرض الفني من جانب لاعبي المنتخب الوطني بنقطتين للدويري من رميتين حرتين مع“دنك عنيف”، ليضيف بزيع وفريدي سلتين من داخل وخارج القوس، ثم جاء الدور على جيفرسون، الذي سجل“دنك ساحق”، مع سلات متنوعة لبزيع وبوهانون، مكنت المنتخب الوطني من حسم الفترة الثالثة (31-17) وتعزيز تقدمه في النتيجة الإجمالية (73-44).
ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الرابعة، التي حافظ فيها المنتخب الوطني على عنفوانه في التسجيل، ليفوز في النتيجة النهائية للمباراة بفارق 34 نقطة (97-63) بعدما حسم الفترة الأخيرة (24-19) على إيقاع سلة ثلاثية للحموري.
وبرز المجنس الأميركي رونديه جيفرسون في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 20 نقطة مع 7 متابعات وتمريرتين بفاعلية 33، يليه سامي بزيع بتسجيله 26 نقطة مع 4 متابعات و3 تمريرات بفاعلية 26، ثم المجنس جون بوهانون بـ”الدبل دبل” مع تسجيله 12 نقطة و11 متابعة و5 تمريرات بفاعلية 22، وأحمد الدويري بـ15 نقطة و11 متابعة“الدبل دبل” مع 3 متابعات بفاعلية 22.
وبلغت نسبة التسجيل العام للمنتخب الوطني 44 % (30 من 68) مقابل 29 % لتايلند (22 من 76)، كما بلغت نسبة نجاح تسجيل“الصقور” من داخل القوس 47 % (17 من 36) مقابل 26 % (9 من 34)، و41 % من خارج القوس (13 من 32) مقابل 31 % لتايلند (13 من 42)، و57 % للمنتخب الوطني من خط الرميات الحرة (24 من 42) مقابل 38 % (6 من 16).
وقام المنتخب الوطني بإجمالي 75 متابعة (43 دفاعية و32 هجومية) مقابل 43 لتايلند (23 دفاعية و20 هجومية)، وسجل المنتخب الوطني 20 نقطة من استثمار حالات التيرن أوفر مقابل 19 نقطة لتايلند، التي تفوقت في تسجيل 17 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 16 نقطة للمنتخب الوطني، والذي تساوت كفته مع تايلند في التسجيل من الفاست بريك بـ18 نقطة لكل فريق، وظهرت فاعلية دكة بدلاء تايلند بإضافة 21 نقطة مقابل 15 نقطة سجلت من دكة بدلاء المنتخب الوطني.

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