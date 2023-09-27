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نائلة الماضي في معرض الكتاب: التحسينات التكنولوجية لن تحل محل الإنسان

9/27/2023 2:01:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان -الغد- أكدت أستاذة علم الحاسوب والتكنولوجيا في جامعة الأميرة سمية الدكتورة نائلة الماضي، أن التحسينات التكنولوجية حسنت أكثر من حياة الانسان، ولكنها لن تحل محله، ولن تأخذ أي وظيفة منه..
وأوضحت في محاضرة بعنوان" الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل"، قدمتها ضمن البرنامج الثقافي لمعرض عمان الدولي للكتاب 2023، الذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين لليوم الرابع على التوالي، أن الذكاء الاصطناعي يعمل ويقدم مهارات، وبالتالي فإن الوظائف الإبداعية لن تستبدل، وكذلك الأمر بالنسبة للوظائف التي تعتمد على التواصل والمشاعر، على العكس تماما، فإن هناك توقعات أن يوفر الذكاء الاصطناعي 97 مليون وظيفة.
وبينت التحديات التي تواجه انتشار أو التعامل مع الذكاء الاصطناعي ومنها قلة الموارد المتاحة ونوعية الأجهزة المستخدمة، والجاهزية المتوفرة لدينا، ومسألة الحفاظ على الخصوصية، والحفاظ على المعلومات، مقاومة التغيير في بعض المجتمعات، وهذا يتطلب محاضرات وندوات توعوية بما يقوم به، وتوفر أهل الاختصاص، وتحدي استخدام اللغة العربية في هذا المجال.
عرفت الدكتورة الماضي ما هو الذكاء الاصطناعي والذي يتكون من أنظمة وأجهزة وبرامج تحاكي ذكاء الإنسان، مبينة أن برامج الروبوت إحدى أشكال الذكاء الاصطناعي، وتحدثت عن كيفية تعلم الألة، وكيف تأتي عملية التعلم من خلال البيانات الموجودة، والتي هي فرع من فروع الكومبيوتر، إضافة إلى استخراج الأنماط الموجودة، وطبيعة عمل الذكاء الاصطناعي الذي يتم من خلال جمع البيانات، وترتيبها وفرزها، وثم تقسيمها.
كما عرضت أنواع التعلم، ومنها الخاضع للإشراف، وغير الخاضع للإشراف الذي تساعدنا الآلة في فهمه، وتشغيل الخوارزميات مع البيانات، وأنواعها التي هي عبارة عن بيانات مثل الصور، أو النصوص، موضحة أن هناك مجالا خاصا في الذكاء هو معالجة النصوص، الذي يفهم ما وراء النص، واستخراج بيانات معينة او تلخيصها، إضافة إلى بيانات الفيديو التي لها نوع خاص من من الخوارزميات، وبيانات الصوت الذي يتمثل من خلال الأوامر الصوتية الموجودة، ويقوم بتحويل الصوت إلى نصوص، وكما لدينا بيانات على شكل جداول..
وقالت الدكتورة الماضي، في المحاضرة التي أدارها الإعلامي سمير مصاروة: "إن مهمات الذكاء الاصطناعي مختلفة ومنها التصنيف، وتفيد في القطاع الطبي، والتجميع وهي بيانات متشابهة لديها قواعد ربط، وتطبق في تحليل سلة المستخدمة، وتستخدم في التسويق وتحليل السلوك الشرائي من خلال تجميع بيانات معينة، وهذا النوع مبني على بيانات، وليس على آراء شخصية، وأخيرا كشف البيانات، وهذا يتعلق بالاقتصاد أكثر وتحديدا في البطاقة المصرفية، وترصد أي تغييرات في سلوك المستهلك عند فقد البطاقة على سبيل المثال.
وأشارت الدكتورة الماضي، إلى أن تاريخ الذكاء الاصطناعي موجود منذ زمن، من خلال الحوسبة في بعض الآلات التي تطبق البيانات البسيطة مثل الآلة الحاسبة، مبينة أن الذكاء الاصطناعي أذكى من الإنسان من ناحية السرعة، والدقة، وجمع البيانات.
كما ذكرت بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم وتحديد سلوك الطلبة ومراقبتهم لغايات تحسين العملية التعليمية، والتدريس بشكل "أون لاين" من خلال تطبيقات، والتعليم التكيفي، أي معرفة الفروقات بين الطالب المجتهد والطالب الضعيف، والتصحيح التلقائي في العملية التعليمية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في الصحة، من خلال تحديد لفت نظر الطبيب إلى بعض الأشياء المحددة، والمساعدة في العمليات الدقيقة من خلال الروبوتات، ومساهمته في الاقتصاد بكشف الاحتيال، وتتبع اتجاهات السوق في بيع وشراء الأسهم، ومعرفة اتجاهات الزبائن في التسويق اعتمادا على البيانات.

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