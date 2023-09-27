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انقطاع الطمث يسبب تغيرا في شكل عيون النساء

9/27/2023 2:01:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انقطاع الطمث هو عملية حيوية طبيعية تحدث عادة في الفترة ما بين 45 إلى 55 عاما، وتعد الهبات الساخنة والتعرق الليلي من أكثر الأعراض شيوعا لهذه الحالة.

ومع ذلك، يحذر أخصائيو البصريات من أن عيون النساء يمكن أن تتأثر أيضا في هذه المرحلة لأن التغيرات الهرمونية يمكن أن تسبب جفاف العين وزيادة خطر الإصابة بالعدوى. وحتى شكل العين يمكن أن يتغير.

وقالت شارلوت كوك، طبيبة العيون في سلسلة Bayfields Opticians: "بعض النساء أبلغن عن تغييرات معينة في أعينهن في وقت قريب من انقطاع الطمث. ويمكن أن تشمل هذه التغييرات جفاف العين، والذي يمكن أن يسبب الشعور بعدم الارتياح ولكنه يؤثر أيضا على جودة الرؤية، أو ميل العيون إلى أن تكون أكثر عرضة للدمع".

وأضافت: "يمكن أن يتغير شكل العيون أيضا مع تقدم المرأة في السن وتغير هرموناتها. وهذا قد يسبب مشاكل للنساء اللائي يرتدين العدسات اللاصقة، لذا قد يكون من الجيد فحص أعينهن.

وتابعت: "الشعور بتعب أو توتر العيون يمكن أن تكون شكوى شائعة أخرى، وهذا يمكن أن يسبب تأثيرات مثل الصداع أو التوتر حول الرقبة والكتفين. لقد أظهرت الدراسات أن شكل القرنية (النافذة الواضحة في الجزء الأمامي من عينك) يمكن أن ينحدر قليلا".

وقال بدرول حسين، استشاري جراحة العيون في مستشفى مورفيلدز للعيون، شرق لندن: "التغيرات الهرمونية يمكن أن تؤثر على غدد الميبوميان، التي تنتج الزيوت لمساعدة العين على حماية وتليين نفسها بالدموع. وهذا يمكن أن يسبب جفاف العين وزيادة خطر الإصابة بالعدوى". RT

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