كُتاب هوليوود يتوصلون إلى اتفاق لإنهاء إضراب تاريخي

قال كتاب السيناريو في الولايات المتحدة إنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع رؤساء الاستوديوهات قد يؤدي إلى إنهاء إضراب استمر قرابة خمسة أشهر.

وقالت نقابة الكتاب الأمريكية إن الاتفاق "استثنائي - مع مكاسب وحماية كبيرة للكتاب". ولكن القول الفصل في الاتفاق بيد أعضاء النقابة.

ويعد هذا أطول إضراب يؤثر على هوليوود منذ عقود وأوقف معظم إنتاج الأفلام والتلفزيون.

وتشهد هوليوود نزاعا آخر منفصلا يتعلق بممثلين مضربين أيضا.

وكلف إضراب الكتاب الاقتصاد الأمريكي حوالي 5 مليارات دولار، وفقا لتقديرات الاقتصاديين في معهد ميلكن كيفن كلودين.

ويتعين على قيادة نقابة الكتاب الأمريكية وأعضاء النقابة الاتفاق على عقد مدته ثلاث سنوات مع تحالف منتجي السينما والتلفزيون قبل عودتهم إلى العمل.

وجاء في رسالة النقابة بشأن الاتفاق المقترحة أنه لا يزال يتعين الانتهاء من التفاصيل، وأنها لم تنه الإضراب بعد، ولكن "نحن، اعتبارا من اليوم، نعلق اعتصام نقابة كتاب أمريكا".

وأدى النزاع إلى توقف العمل في العديد من أفضل البرامج الأمريكية، مثل المسلسلات التلفزيونية الشهيرة والبرامج الحوارية المسائية.

ومن بين المسلسلات التي توقف إنتاحها نتيجة للنزاع من بينها The Last of Us، وBillions، وStranger Things، وThe Handmaid's Tale، وHacks، وSeverance، وYellowjackets، وAbbott Elementary.

وبالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالأجور، يخشى الكتاب من تأثير الذكاء الاصطناعي الذي قد يحل محل مواهبهم.

وانهارت المفاوضات أيضا حول مستويات التوظيف والحقوق المادية التي يتلقاها الكتاب مقابل عروض البث الشهيرة. ويقولون إن هذه الحقوق المادية ضئيلة للغاية مقارنة بالأرباح التي سيحصلون عليها من برنامج تلفزيوني يتم بثه.

وعادة ما كان الكتاب يحصلون على مدفوعات إضافية عندما تتكرر برامجهم على شبكة البث. لكن ظهور البث المباشر أثر على ذلك.

ويتعين على قيادة نقابة الكتاب الأمريكية وأعضاء النقابة الاتفاق على عقد مدته ثلاث سنوات مع تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون قبل عودتهم إلى العمل.

وقد تضررت العديد من الشركات ذات الصلة بالعمل في الاستوديوهات، بما في ذلك مقدمي الطعام وموردي الأزياء والنجارين ومشغلي الكاميرات.

في الأيام القليلة الماضية، حضر رؤساء شركات نتفليكس وديزني ويونيفرسال وورنر براذرز وديسكوفري المفاوضات، مما أعطى زخما لها.

وبدأ الممثلون أيضا إضرابا منذ منتصف يوليو/تموز، ويمثلهم نقابة ساغ – أفترا التي تضم 160 ألفا من الممثلين والراقصين وغيرهم.

وقال مجلة فارايتي في هوليوود إن العاملين في البرامج الحوارية الليلية يمكن أن يعودوا إلى العمل الثلاثاء بعد الإعلان، مضيفة أن البث يمكن أن يستأنف في أكتوبر/تشرين الثاني.

لكن لجنة التفاوض التابعة للاتحاد طلبت في رسالتها إلى الأعضاء التحلي بالصبر بشأن تفاصيل الاتفاق.

وقالت النقابة "ما يتبقى الآن هو أن يتأكد موظفونا من أن كل ما اتفقنا عليه مقنن في لغة العقد النهائية".

وأضافت "على الرغم من أننا حريصون على مشاركة تفاصيل ما تم تحقيقه معكم، إلا أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك حتى يتم وضع النقطة الأخيرة".

"قوة ومرونة"

وهنأت نقابة "ساغ أفترا" الكتاب المضربين على النتيجة وأشادت بـ "146 يوما من القوة المذهلة والمرونة والتضامن".

وأضاف البيان: "منذ اليوم الذي بدأ فيه إضراب نقابة الكتاب وقف أعضاء ساغ أفترا جنبا إلى جنب مع الكتاب في خطوط الاعتصام".

وقال البيان "نحن لا نزال مضربين عن العمل في عقدنا التلفزيوني/المسرحي ونواصل حث الرؤساء التنفيذيين للاستوديوهات والبث المباشر على العودة إلى الطاولة وإبرام الصفقة العادلة التي يستحقها أعضاؤنا ويطالبون بها."

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم: "إن صناعة الترفيه في كاليفورنيا لم تكن لتصبح كما هي اليوم بدون كتابنا من الطراز العالمي.

"أنا ممتن لأن الجانبين اجتمعا للتوصل إلى اتفاق يفيد جميع الأطراف المعنية، ويمكن أن يعيد جزءا كبيرا من اقتصاد كاليفورنيا إلى العمل".

رد فعل هوليوود



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رحب الكتاب وشخصيات أخرى في هوليوود بحرارة بنبأ التوصل إلى اتفاق.

وقال الممثل الكوميدي والكاتب ومضيف البرامج الحوارية الأمريكي لاري ويلمور، في منشور على منصة إكس: "أخيرا!!!"

وكتب أليكس سارغوزا، وهو كتاب مسلسل بريمو على منصة أمازون فريفي: "كان هذا الإضراب صعبا للغاية. وكان ضروريا وصعبا حقا. لكننا أنتصرنا! لقد قاتلنا معا".

وأضاف "شكرا لجميع قادة الإضراب لدينا الذين جعلونا نصمد في كل اعتصام خلال الـ 146 يوما الماضية. لقد أبقونا مطلعين، ومحتمين من الشمس، وآمنين من السيارات، ونشعر بالتشجيع. أحبكم جميعا!!"

وكانت الكاتبة كارولين رينارد من مسلسل "سر سالفر سبرينغز" على شبكة ديزني "لقد توصلنا إلى اتفاق. كان هذا أصعب ما عملت فيه إلى الأبد."

وقال نجم مايكل تشيكليس، نجم مسلسل "ذا شيلد" "أخبار مذهلة! الآن دعونا ننتهي من هذا الأمر ونعود جميعا إلى العمل!"

وقالت الممثلة شيريل لي رالف في مدرسة أبوت اإليمنتري: "تهانينا لنقابة الكتال على التوصل إلى اتفاق مبدئي مع بعد 146 يوما من الاعتصام".

وأضافت: "تظل ساغ أفترا ملتزمة بالتضامن لتحقيق الشروط اللازمة لأعضائنا عندما يحين وقت عودتنا إلى الطاولة".





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وقبل الإعلان عن الحل المحتمل لإضراب الكتّاب، تحدث نجم فيلم Happy Valley جيمس نورتون عن التأثير المستمر لكل من ذلك وإضراب الممثلين على العمال.

وقال في مهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي، حيث حصل على إذن من نقابة ساغ أفترا للترويج لفيلم مستقل: "إن العديد والعديد من أفراد الطاقم يعانون أيضا".

وقال نورتون: "هناك الكثير من الأشخاص الذين تأثروا بهذا. كل قسم على حدة - مقدمي الطعام، والكثيرين غيرهم إنها مشكلة ضخمة جدا". "وبالنسبة لهم، لن يتغير الكثير. إنهم يبذلون أقصى التضحيات من أجلنا".