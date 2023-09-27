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خلايا الجنين تظل داخل جسم الأم بعد الولادة

9/27/2023 2:01:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



توصلت دراسة جديدة إلى أن الأمهات يحتفظن بخلايا أطفالهن في أجسادهن بعد الولادة، الأمر الذي قد يساعد على الحمل مرة أخرى في المستقبل، وقد يفسر سبب قدرة بعض الأزواج على إنجاب طفل ثانٍ بشكل طبيعي بعد ولادة الأول من خلال التلقيح الاصطناعي.
ووفقاً لصحيفة ((التلغراف)) البريطانية، فقد أجريت الدراسة على عدد من الفئران الحوامل التي تمت متابعتها بعد الولادة وإجراء فحوصات لخلاياها.

ووجد الباحثون أن الخلايا الجنينية تناثرت في جميع أنحاء جسم الأم بعد الولادة، وبقيت في مناطق مثل القلب والرحم والأنسجة.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور سينغ واي، من مستشفى ((سينسيناتي)) للأطفال: ((نحن نعتقد أن خلايا الطفل تبقى في أمه كشكل من أشكال (التطعيم) الذي يساعد جسدها على الترحيب بحمل مستقبلي من نفس الأب)).

وأضاف: ((بمعنى آخر، تهيئ خلايا الجنين الأول رحم الأم لاستقبال الجنين الثاني. هذا الأمر قد يفسر قدرة بعض الأزواج على إنجاب طفل ثانٍ بشكل طبيعي بعد إنجاب الأول من خلال التلقيح الاصطناعي)).

وفي يونيو (حزيران) الماضي، وجدت جامعة ((كوليدج لندن)) أن واحدة من كل خمس نساء تحمل بشكل طبيعي بعد إنجاب طفل من خلال التلقيح الاصطناعي؛ إذ أشارت الدراسة إلى أن تقنيات الخصوبة قد تعزز الحمل الطبيعي.

وعلى الرغم من أن الدراسة الجديدة أجريت على الفئران، فإن الباحثين أكدوا أن النتائج ستكون مماثلة لدى الأمهات من البشر؛ لأنهن يشتركن مع الفئران في نفس الخصائص الخلوية.

ومن المعروف بالفعل أن الأطفال يحتفظون بكمية صغيرة من الخلايا المنقولة من أمهاتهم أثناء الحمل، مما يساعد في تفسير سبب نجاح عملية زرع الأعضاء من الأم بنسبة أكبر من عملية زرع الأعضاء من الأب. -وكالات

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