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التاريخ والرواية وأنا حوارية للروائي واسيني الأعرج

9/27/2023 2:01:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استضاف منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان، مساء أول من أمس، الروائي الجزائري الدكتور واسيني الأعرج، في حوارية بعنوان "التاريخ، والرواية، وأنا".
وأكد الأعرج خلال الحوارية التي حضرها جمع من الأدباء والمثقفين والمهتمين، وأدارت الحوار مع الجمهور الدكتورة رزان إبراهيم، أهمية أن يتناول الروائي التاريخ في رواياته وقصصه الأدبية، مشيرا إلى أن العلاقة بين التاريخ والرواية تغيرت في هذا الزمن عما كانت عليه قديما، حيث كانت العلاقة قديما من المسلمات، واليوم أصبحت العلاقة محاورة.
وقال: "إنه يوجد في داخل كل نص أدبي وروائي جزء من التاريخ، وعندما نصنف الرواية التاريخية يفترض أن يكون قد مر على الحادث الذي يشكل المعيار الأساسي للرواية زمنا معينا، كتب عنه، وأصبح هناك ردود أفعال حوله، مشيرا إلى أنه حين نطلق صفة الرواية التاريخية على رواية معينة، فيجب أن يتوفر في النص جزء معين من تاريخ الشخصية أو الحادثة أو الوضع الاجتماعي وغيرها من المعايير.
كما أكد الأعرج، أهمية ألا يكون للكاتب أو الروائي موقف أيدولوجي عند الكتابة لأن هذا الأمر قد يدمر النص الأدبي، حيث إن الكاتب يتخذ منذ البداية موقفا أساسه المنفعة، موضحا أن الأيدولوجيا هي منفعة سياسية واضحة، لذلك "يجب تخطي الأيدولوجيا الفردية عند كتابة النصوص الأدبية، وهذا من عمل الكاتب أن يجعل القارئ لا يشعر بأن النص يحمل أي أيدولوجية وهذه العملية غير سهلة".
وبين، أنه ليس على الكاتب الدخول في الكثير من التفاصيل الخاصة بشخصية الرواية؛ وهو ما يسمى بـ"الأدب الاستقصائي"، بل عليه أن يعيش في بعض المواقف والأحداث الخاصة بالشخصية؛ ليفهم مشاعرها وأحساسيها، ويستطيع الكتابة عنها مثلما فعل عند الكتابة عن الأديبة مي زيادة في رواية "مي ليالي إيزيس كوبيا، ثلاثمائة ليلة وليلة في جحيم العصفورية"، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأمور التي ظلت مجهولة عن حياتها، وحاول اكتشافها من خلال رحلة بحث طويلة في مصر ولبنان وفلسطين.
وأشار الدكتور الأعرج، إلى الرسالة التي أرادها من روايته "العربي الأخير"، مستعرضا الظروف والتحديات والحروب التي كانت موجودة خلال كتابته الرواية، إضافة إلى غياب الأمل، فعمل على شخصية الرواية التي بقيت متفائلة رغم الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها.
ونوه، إلى أن مساحة الكتابة هي ملك للكاتب وحده، فعندما يبدأ بالكتابة فإنه يضع لنفسه مساحة تاريخية خاصة، حيث إنه يأخذ العناصر التاريخية المهمة التي تخدم نصه الأدبي.
وكانت الدكتورة رزان إبراهيم، أشارت في بداية الحوارية إلى أن الروائي الكبير واسيني الأعرج، استطاع أن يصل إلى قلوب فئة عريضة من القراء من خلال روايات تمكنت من تطويع الجمالي كي يؤدي وظيفة الادهاش مضافا إليها وظيفة تمرير المعرفي وربما تسويغ الفكري.
وقالت: "إن أعماله امتازت بتنوع لافت في أساليب مزجت بين الرسائل والمذكرات في كثير من الأحيان، ولن يفوته بالمثل هذا التراوح بين منطق فانتازي يغادر قوانين الحياة ليقول الحياة بكل أشكال القهر والعذاب التي يتعرض لها البشر في كل مكان وزمان، فنجده وقد تصادم بالغريب والمستحيل (جملكية آرابيا) (مصرع أحلام مريم الوديعة) أحيانا، بينما يحصل العكس أحيانا أخرى يلجأ فيها إلى لعبة متقصدة ترمي إلى تقويض الحدود بين الخيال والواقع فتجده منشغلا بتحفيز واقعي ينتهج فيه حيلا روائية غرضها تجذير واقعية النص باعتباره حقيقة مجتثة من أرض الواقع؛ (البيت الأندلسي، سوناتا لأشباح القدس، ليالي، إيزيس كوبيا) التي نقع فيها على توثيق متخيل يتعمده الروائي لدرجة أن يصدق القارئ حقيقة ما يقرأ.
يشار إلى أن الدكتور واسيني الأعرج هو روائي وأكاديمي، يحمل شهادة الليسانس من كلية الآداب واللغات/ جامعة وهران (الجزائر)، ودرجة الماجستير في اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، ودكتوراه دولة نظرية البطل في الرواية العربية من جامعة دمشق، ودكتوراه في "لغة الرواية العربية: بحث في هوية النص العربي المكتوب باللغة الفرنسية من جامعة السوربون.
حاصل على العديد من الجوائز، وهو عضو في الهيئة الاستشارية لجائزة الشيخ زايد (2008 - 2012)، وعضو في هيئة الأمناء لجائزة الشيخ راشد بن حمد (2018- إلى اليوم)، وقد تم تكريمه في معرض بيروت ودار الآداب، على رواية: مي/ ليالي إيزيس كوبيا. وقد تم تحويل العديد من رواياته إلى أعمال فنية كمسرحيات ومسلسلات.

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