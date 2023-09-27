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ندوة تحاكي الأبعاد الثقافية والاجتماعية في الرواية القطرية

9/27/2023 2:01:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ناقش أول من أمس روائيون قطريون في ندوة عقدت ضمن فعاليات برنامج دولة قطر الشقيقة ضيفة الشرف الدورة (22)، لمعرض عمان الدولي للكتاب، "الأبعاد الثقافية والاجتماعية في الرواية القطرية".
وقدم الروائي الدكتور أحمد عبد الملك، والأديبة والمختصة بأدب اليافعين شيخة الزيارة، في الندوة التي أدارها الدكتور علاء الدين الغرايبة، وحضرها أعضاء من الوفد القطري الرسمي، وجمهور المعرض، ملامح مهمة عن المشهد الروائي في قطر الشقيقة، مع إطلالة على أدب اليافعين فيها، صاحب ذلك ذكر لأهم موضوعات الأعمال الروائية، وأهم الكتاب، ومعالجة نقدية لبعض الأعمال الصادرة في المشهد السردي القطري.
وقال الدكتور أحمد عبد الملك: "إن البدايات للرواية القطرية كانت كما هي البدايات في المجتمع القطري الذي كان يتشكل من مجتمع يعيش على البحر، وآخر في الصحراء، مضيفا أن البحر وكذلك الأمر بالنسبة للصحراء كان لهما التأثير الواضح في الرواية القطرية".
وأشار أيضا، إلى تأثير الجغرافيا، وبيئة الشاطئ التي تعلقت بالفنون والأهازيج التي تناجي بأصواتها البحر، وتعتب عليه في تغيب البحارة، لذا كان الشاطئ هو محور مهم في بعض الروايات القطرية، ومسرحا لها كمان الحي "الفريج" مسرحا لتنمية الأنماط الثقافية بين الناس، والمسجد أيضا في تمثيله للخير.
وأشار الدكتور عبد الملك، إلى أن الرواية القطرية في بعضها اتكأت على مجتمع النفط، وما صاحب ذلك من تطور في الحياة الحضرية، واستقرار المجتمع، مبينا أن حدوث حالة من التبادل الثقافي وتشكل الوعي تولدت في المؤسسات التعليمية القطرية وتحديدا المدارس بفعل وجود مدرسين عرب، وقد برز التعليم في قطر وامتد تأثيره إلى الآباءـ وهذا كله ساهم في تنمية الشعور بالقومية العربية الأمر الذي أثر في الرواية.
وتحدث عن الموضوعات الاجتماعية التي حفلت بها الرواية القطرية مثل: قضية الميراث، واحتجاجات العمال، تجارة الرقيق في الخمسينيات، والزواج من أجنبية، إضافة إلى توظيف القلاع والحصون، والاستفادة منها في بعض الأحيان، توظيف مواقع التواصل الاجتماعي والكتابة.
وذكر الدكتور عبد الملك نماذج من الرواية القطرية التي اعتبرها عملية توثيق في سياق فني، وأسماء الكتاب الواعدين كاشفا أن عدد الراويات في قطر وصل إلى 172 رواية و70 بالمائة من كتابها شباب، والأمل بالجيل الجديد.
وقال: "إن الرواية ليست ترفا فكريا، وهي ليست عملية نقل فوتوغرافيا مثل الصورة، أي نقل الواقع أو نسخه كما الواقع، وإنما هناك أسس واشتراطات فنية مثل المكان، والزمان، والحبكة، واللغة، والترقيم أيضا..الخ، وينبغي علينا أن نفكر ماذا نريد من الرواية التي ليست ترفا فكريا، وإنما عمل فني يعتمد على الخيال، وعلى التشويق، مضيفا أننا هذا الوقت نريد شيئا جديدا لم يحصل من قبل في الرواية، ولم يتم التطرق إليه، في إشارة واضحة إلى أننا بحاجة إلى موضوعات أخرى لم تتطرق إليها الرواية.
دورها، عرضت الأديبة القطرية شيخة الزيارة، في ورقة لها عن الرواية لليافعين في دولة قطر، مضيفة أن هذا المسمى "أدب اليافعين" مستحدثا، وكان هناك روايات للشباب او المراهقين التي بدأت في أواخر القرن العشرين مع ظهور أسماء جادة تميزت بوعيها الروائي.
وقالت: "إن الكتابة لهذه الفئة تحديدا التي هي من عمر 12-18 تختلف عنها للكبار، إذ يجب أن تتمحور الكتابة التي يجب أن تكون حذرة، حول شخصية اليافع نفسه، واكتشافه لذاته، ونفسه".
وأضافت الأديبة الزيارة، أن الكتابة في أدب اليافعين وإن ظهرت في بداية هذا القرن، إلا أن هذا النوع من الأدب يصنف بأنه من "الأدب المظلوم" بين أدب القصص المصورة، وأنواع السرد الأخرى.
وتحدثت عما وصفته ابتعاد الكتاب عن الكتابة لليافعين على اعتبار أن هذا النوع من الكتابة، يستغرق وقتا طويلا في عملية الكتابة، والجهد المبذول لا يعكس حجم الاستفادة منه حيث إن بعض الناشرين لديهم محددات معينة حول أدب اليافيعن، والقائمة من هذه المحددات لا تحدث باستمرار، بل ولا تتواءم مع ما أنجزه المؤلف، وما يفكر فيه.
ودعت الأديبة الزيارة، إلى النهوض بصناعة أدب اليافعين، وإنتاج محتوى يليق بهم، وأن الرواية تعتبر من أنسب الفنون لتمثيل اللغة لدى اليافع، وكذلك لتقبل لغته النفسية، لأن اليافعين اليوم تهمهم العلاقات، والصداقات، والمساواة..الخ.
وكان الدكتور علاء الدين الغرايبة، استهل الندوة، بكلمة بين فيها أن الندوة هي ليلة الاحتفاء بالرواية القطرية، معتبرا أن الرواية كفن أدبي يمنحنا فرصة الهروب للخيال، والشيء الجميل، وهو ما لا يمكن قوله إلا بالرواية.

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