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توقيع كتاب حكاية انتفاضة سيرة ومسيرة لماهر طميزة

9/27/2023 2:01:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بتنظيم من منتدى المستقبل الثقافي، أقيم أول من أمس، في المكتبة الوطنية حفل توقيع كتاب "حكاية انتفاضة سيرة ومسيرة"، للكاتب ماهر طميزة، قدم قراءة نقدية للكتاب زياد جيوسي وقراءة إبداعية الشاعر محمد نصيف وأدار الحفل الأديبة ريم الكيالي.
قال الجيوسي: "إن الكتاب هو عبارة عن سيرة ذاتية من جزأين: الأول توثيق المؤلف أحداث الانتفاضة ببلدته إذنا من محافظة الخليل ودوره فيها، وبعد ذلك تصبح سيرة ذاتية عما جرى له من لحظة مغادرته فلسطين بالتسلل إلى سيناء".
يبدأ الكاتب بالسرد للجزء الأول من الكتاب موثقا الانتفاضة ببلدته من البدايات حين أغلقت الكليات والجامعات والمدارس بقرار الحاكم العسكري وعاد إلى بلدته اذنا تاركا رام الله التي يدرس بها، ليساهم مع الشباب بقيادة الانتفاضة ضد الاحتلال، ساردا أهم الأحداث مع تأكيد دور الأشبال الصغار في الانتفاضة فهم كما يراهم الكاتب: "ورود الانتفاضة وأحلام الثورة ومستقبلها رغم صغر سنهم"، ومواجهة جيش الاحتلال ومستوطنيه بالحجارة مقابل الرصاص.
وأضاف الجيوسي، أن المؤلف يسرد في هذا الكتاب تجربته بالمعتقلات من سجن الخليل إلى الظاهرية ومجدو وعتليت والنقب وكيفية التعامل مع الأسرى في كل معتقل منها، حيث قضى عاما قبل أن ينال حريته ويعود لبلدته، وضمن السرد بسيرته الذاتية والتوثيق لأحداث الانتفاضة تحدث عن اختطاف أخيه المسالم وقتله ورميه في بئر ماء، كما أشار، إلى وفاة والده وما تركته على نفسيته، وتحدث عن تجربة التنقل من مكان لآخر بين الجبال والكهوف ومن بلدة لأخرى في بيوت يجري تأمينها له.
أما في الجزء الثاني من الكتاب وحتى نهاية، فيصبح السرد سيرة ذاتية لرحلته إلى سيناء فهي رحلة ليست سهلة وخاصة حين دخل صحراء سيناء عن طريق الأسلاك الشائكة ولم يجد الشخص ينتظره، لكن بدو سيناء اهتموا به حتى وصل القاهرة وهناك حصل على المساعدة وحمل هوية مصرية سافر بها إلى ليبيا ومن ليبيا إلى تونس بجواز سفر يمني وفره له تنظيمه.

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