Wednesday, 27 September 2023 12:01 GMT

ذكرى المولد النبوي.. فعاليات مغلفة بقالب روحاني احتفاء بالسيرة النبوية

9/27/2023 2:01:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة






تتوالى المشاهد المغلفة بقالب روحاني مميز قبيل أيام عدة، وصدحت العديد من الأناشيد والأهازيج من مكبرات الصوت في الإذاعات المدرسية، وزينتها الكلمات الطفولية التي تحاكي حب النبي عليه الصلاة والسلام، وترسيخ السير على خطاه في الأخلاق الحميدة التي جاء عليه السلام لـ"إتمامها"، لنكون خير أمة أخرجت للناس.
اليوم، الذي يصادف ذكرى المولد النبوي، بحسب التقويم الهجري في الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل، كما هو متعارف عليه، يحرص الكثيرون على أن يكون هذا اليوم ذا ميزة خاصة، يحتفي به المسلمون من كل بقاع العالم، كل حسب عاداته وتقاليده، إذ قد تقوم بعض الدول الإسلامية بعمل احتفالات ومحاضرات وندوات تتحدث عن النبي الكريم، وسرد سيرته العطرة.
وفي الأردن، وفي كل عام من هذا التاريخ الهجري، يتم الإعلان عن عطلة رسمية في هذا اليوم، لتسارع الكثير من الجهات الرسمية والأهلية إلى تنظيم الفعاليات المختلفة التي تحاكي المناسبة العطرة، بقالب روحاني، تكثر فيه الاقتباسات للأحاديث النبوية، عدا عن الطقوس الأخرى التي تتميز بها دول العالم الإسلامي.
وتبدو مظاهر الاحتفالات واضحة في المدارس والمؤسسات التعليمية والجمعيات الخيرية، وفي المساجد كذلك، والمحال التجارية، وذلك من خلال التوزيعات التي يتم تقديمها من الطلبة، والتي يتم تحضيرها من قبل عائلاتهم، والتي تعتمد على توزيع الحلوى المختلفة، المروسة بأوراق عليها عبارات ودعوات.
وبينما طغت الأجواء المبهجة الاحتفالية الروحانية في مختلف مدارس المملكة لأيام سابقة، تعمدت الطالبة جود مرعي أن تحضر أنموذجا قامت بإعداده بمساعدة والدتها، يحاكي من خلال الرسومات والمجسمات الصغيرة سيرة النبي عليه السلام، وقامت بشرحها لزملائها الطلبة، بعد أن تدربت عليها لأيام من قبل والدتها.
وتقول والدة جود، إنها في كل عام تساعد أطفالها للتحضير لمختلف المناسبات العامة التي تحتفي فيها المدرسة، سواء أكانت دينية أو وطنية أو ثقافية، وترى أنها تتعمد الاهتمام بهذه المناسبة تحديداً، لما لها من أثر في نفوس الأطفال الذين "يتشربون من الأهل المعلومات والحقائق الدينية وتعليمها لهم بطريقة مناسبة تدعو للمحبة والتسامح"، إضافة إلى رسم الفرحة في نفوس الأطفال، وربط ذكرى المولد النبوي بالفرح والبهجة، فهي من أعظم المناسبات الدينية في التاريخ الإسلامي.
محمد ساري، صاحب أحد المحال التجارية الصغيرة، ومنذ أيام، بدأ بتوزيع عبوات المياه، وبعض أنواع الحلويات على زبائن المحل، ويقول إنها باتت "عادة" يقدم عليها منذ أعوام عدة، وفي كل عام يحاول أن يغير في طبيعة الاحتفاء الذي يبث الفرح في قلوب الأطفال في المحل التجاري، عدا عن ذلك، فيها تذكير بالقيم النبوية الحميدة من سيرة النبي الكريم.
ومن خلال هذه العادة أو التقليد، تحرص المحال المجاورة على تعميم هذه الأفكار الاحتفالية، كما في الشركات و"المولات التجارية"، كما أن البعض يعمد إلى تحضير توزيعات تعبيرية للاحتفال في أماكن عملهم الوظيفية، لإضافة البهجة والسعادة بذكرى المولد النبوي في الأجواء، وأن يكون يوماً مميزاً يستذكره المسلمون في كل عام، وعلى مدار العام كذلك.
وبإحدى الجمعيات الخيرية في محافظة السلط، تتحضر مجموعة من السيدات الناشطات لتنظيم حفل بالمولد النبوي، يتم فيه دعوة إحدى الواعظات لتتحدث عن السيرة النبوية وذكر المواعظ والأحداث التي بدأت منذ ولادة الرسول والسيرة على مراحلها المخلتفة، كما تتشارك السيدات الحاضرات في عمل احتفال "متواضع" يتم من خلاله كذلك دعم السيدات المنتجات في المنطقة، ليكون موعداً يجتمع فيه الحديث عن العمل وإتقانه كما وصى الرسول، بالإنتاج والسعي للرزق.
وتبعاً لذلك، تقوم محال الحلويات المختلفة في المملكة، بتحضير أشكال وأصناف مختلفة جاهزة للتوزيع في مختلف الأماكن، حيث يحرص كثيرون على تبادل الهدايا والحلوى فيما بينهم، خلال هذا اليوم، كونه بات تقليداً متعارفا عليه، لتكون تلك الأجواء تطغى على الكثير من الجوانب الحياتية التي يمكن ملاحظتها، إذ يتسيد "المشبك" توزيعات هذا اليوم، الذي يعد الحلوى الشعبية التقليدية لدى العديد من الدول العربية، وبخاصة "مصر وبلاد الشام".
ورغم الكثير من الاختلاف في وجهات النظر فيما يتعلق بطبيعة الاحتفاء بذكرى المولد النبوي، يرى أستاذ الفقه والدراسات الإسلامية الدكتور منذر زيتون، أن هذه الفعاليات على اختلافها، وبمحافظتها على طبيعة المناسبة التي يتم الاحتفال بها هي أمر جيد، بل وفيه من الأهمية الفائدة الكبيرة التي يمكن أن تنعكس على المجتمع وعلى الأجيال المتعاقبة، كونها جزءا من التذكير بعظمة البعثة النبوية منذ ولادة النبي عليه السلام.
ويرى زيتون، أن الأطفال الذين يتم التركيز عليهم في الاحتفال بالمولد النبوي من خلال المدرسة والإذاعة المدرسية صباحاً يجب أن يكون بطريقة مناسبة لهم، بحيث تتناسب مع الفرح والبهجة بهذا اليوم وفعالياته، وأيضاً توصيل المعلومات النبوية لهم بطريقة تجعلهم يفكرون ويربطون الأحداث، ويستشعرون مدى أهمية حب النبي عليه السلام، والسير على خطى سنته النبوية في الأخلاق وحتى في أبسط تفاصيل الحياة.
كما ينوه زيتون إلى أهمية ألا تكون هناك مبالغة في الاحتفالات، كما تقوم بعض المؤسسات أو المحال التسويقية، حتى لا تطغى مظاهر الاحتفال على الفكرة منه، بل أن يكون هناك تركيز على المواعظ والحكم والأحاديث النبوية التي يمكن أن يتم استقصاؤها من السيرة النبوية العطرة.
ويعتقد زيتون، أن السرد النبوي من خلال القصص والأفكار المبسطة قد يكون كذلك من الطرق التي تجذب الناس من مختلف الفئات، سواء كانوا طلبة أو حضورا في تجمعات، حتى يكون هناك ضمان لإيصال الفكرة والمعلومة، خاصة وأن هناك فرصة لبث تلك الاحتفالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووصولها إلى أكبر قدر ممكن من الناس، لتكون رسالة نبوية فيها الكثير من القدوة والحديث عن عظم السيرة النبوية.

MENAFN27092023000072011014ID1107149117

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث