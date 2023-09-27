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دعوات لإجراء تعديلات على استدامة++ لتحقيق حماية اجتماعية للعاملين

9/27/2023 2:01:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان – أجمع مختصون على أهمية برنامج استدامة++ الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي في زيادة شمول العاملين في مظلة الضمان الاجتماعي، مع تأكيدهم على الحاجة إلى إجراء تعديلات جوهرية ستُساهم في تحقيق الحماية الاجتماعية للعاملين في الأردن، من خلال زيادة مدة دعم البرنامج، وعدم تحميل العاملين أي مبالغ مالية.
وبين مُشاركون في جلسة حوارية عقدها مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، حول "برنامج استدامة ++ الفرص والتحديات"، إن برنامج استدامة بحاجة للمزيد من العمل باتجاه تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، لتشمل جميع الشرائح العمالية وتقدم لهم المزايا والتأمينات الاجتماعية.
وقال رئيس قسم النماذج الاكتوارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي وعضو لجنة برنامج استدامة ++ أحمد عبيد إن المؤسسة عملت على البرنامج منذ العام 2020 بهدف دعم انتقال العاملين من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن هنالك العديد من الدراسات جاء فيها أن غالبية العمال في الأردن يعملون في القطاعات غير المنظمة، إلى جانب أنه لم يكن هنالك اهتمام بهذه الفئة وطبية عملهم والدخل المحقق من عملهم، وعليه فإن برنامج استدامة يوصي بالتعرف على هذه الفئات واحتياجاتهم، إلى جانب ذلك يهدف البرنامج تحقيق الهدف الاستراتيجي للمؤسسة بتوسعة الشمول والوصول إلى الفئات التي كان الصعب الوصل إليها قبل تنفيذ البرنامج.
وبيّن عبيد أن البرنامج في مرحلته الثانية يقدم دعمًا ماليًا للفئات المستهدفة، حيث يقوم على دعم اشتراكات العاملين في المنشآت المستهدفة كذلك للعاملين لحسابهم الخاص وبقيمة (30) دينارًا شهريًا لكل مشترك تودع في حساب المنشآت وحساب العاملين لحسابهم الخاص لدى المؤسسة، ويتم تقديم بدل حافز شمول نقدي بقيمة (400) دينار تصرف على أربع دفعات وتودع في حسابات المؤمن عليهم البنكية مباشرة خلال الأشهر الأول والرابع والسابع والعاشر من مدة البرنامج.
فيما قالت منسقة برنامج الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية جلنار الكردي إن المُنظمة شريكة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتُساعد في الوصول إلى العمال الذين لا ينطبق عليهم الضمان الاجتماعي، والوصول للعمال الذين لا يستفيدون من صندوق المعونة الوطنية وليس لهم القدرة على دفع اشتراك الضمان، إلى جانب تنفيذ حملات التوعية وتقديم التوصيات التي تُساهم في تطوير البرنامج، وما هي الدروس المستفادة من هذا البرنامج، وما هي التحديات التي تُعيق تنفيذ البرنامج.
وحول التحديات التي واجهت تنفيذ برنامج استدامة++ قالت الكردي إن اختلاف الفئات المستهدفة فرض تحديات لكل فئة فمثلا التحديات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون داخل المخيم تختلف عن خارجه، والتحديات الخاصة بالعاملين لحسابهم الخاصة والأدلاء السياحيين وعمال الزراعة وغيرهم من العاملين في القطاعات الاقتصادية تختلف من قطاع لآخر.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى صبيحي قال إن برنامج استدامة++ ما يزال غير واضح المعالم والنتائج والتفاصيل تماماً لدى الناس والمنشآت والأفراد تحديداً.
وأضاف الصبيحي أنه كان من المفترض توضيح ماهية المرحلة الثانية من البرنامج وما أوجه الاختلاف بينها وبين المرحلة الأولى، ومَنْ تستهدف، وأن تُخَصَّص منصّة للبرنامج بكل تفاصيله ومراحله، إلى جانب أنّ تدعم المؤسسة حديثها عن البرنامج ببعض ما تحقق على أرض الواقع من نتائج بعد سنة تقريباً من إطلاقه، وكم أعداد المستفيدين منه من عمال ومنشآت وعاملين لحسابهم الخاص، وما هي قطاعاتهم وأنشطتهم الاقتصادية، وكم حجم المبالغ التي تحمّلها البرنامج حتى تاريخه.
وأشار الصبيحي أنه لا بد أن يكون هنالك ضمان لبقاء العامل 18 شهرا أخرى غير مدة الدعم بهدف اتاحة تأمين التعطل، وفي حال كان هنالك 18 اشتراك فقط لا يستطيع العمال الحصول على بدل تعطل، لذلك من المهم رفع عدد أشهر الدعم وإيجاد آلية لاستدامة استمرار الاشتراك.
أما ضابط ارتباط تصاريح العمل في جمعية كفرسوم وسام عبيدات فبين أنّ هنالك العديد من التحديات التي تواجه العاملين من اللاجئين السوريين عند رغبتهم بالتسجيل ببرنامج استدامة++ منها عدم وجود آلية لصرف الدفعة الواحدة لهم، إلى جانب اعتقاد العاملين أن الضمان الاجتماعي ضريبة وليس دفع اشتراكات يحصلون من خلالها على مجموعة من الحمايات الاجتماعية.
وأوضح أن العديد من العمال يرفضون الاشتراك في برنامج استدامة++ ولا يدركون أهميته بسبب قلة الوعي بالبرنامج وآلية الاشتراك فيه.

MENAFN27092023000072011014ID1107149115

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