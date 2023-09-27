محاسنة: المياه تدرس تشييد سدود جديدة في جنوبي المملكة

MENAFN - Alghad Newspaper) إيمان الفارس

تعكف وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن حاليا، وبالتعاون مع شركة استشارية متخصصة، على استكمال دراسة إنشاء سدود رئيسية جديدة في مناطق بالمملكة أظهرت جدواها مبدئيا، وفق الأمين العام للسلطة م. منار محاسنة.



وقالت محاسنة، في تصريحات لـ "الغد"، إن إنشاء تلك السدود، في حال ثبوت جدواها بمنطقة الدراسة، وهي على الأودية الجنوبية، سيكون بموجب منحة تمت الموافقة والتوقيع عليها في وقت سابق بين الحكومة والممول.



وفيما تمضي الوزارة - سلطة وادي الأردن، بخططها ضمن التوسع في تنفيذ عدد من السدود المهمة في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة، تتسق هذه الإجراءات وتساؤلات تم توجيهها من قبل مجلس النواب في وقت سابق، حيال الخطط الحكومية في هذا السياق.



وفي سياق آخر، أضافت الأمين العام لـ "وادي الأردن" أن السلطة تقوم بالعمل والتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، على تنفيذ برنامج حمايات السدود من خلال تنفيذ أنشطة كثيفة العمالة؛ بهدف خفض حجم الرسوبيات في السدود الرئيسية.



وأكدت محاسنة أنه تحقيقا لأهداف "التخزين الآمن للسدود"، ومن خلال مبلغ التمويل الذي قدمه البنك الدولي؛ والذي يقارب 15 مليون دولار، سيتم إجراء تقييم لكامل السدود الموجودة بالمملكة، وتحديد الإجراءات اللازمة للتنفيذ واتخاذها، لضمان استدامة السدود، وخاصة القديمة منها.



وأشارت لارتفاع كلفة أعمال الصيانة المستمرة التي تقوم بها سلطة وادي الأردن، فيما ستساهم هذه الاتفاقية بتغطية الكلف وبالتعاون مع القطاع الخاص.



وفيما ينتظر أن تخرج هذه الدراسة بتقييم يحدد احتياجات كل سد من سدود المملكة للمضي في إجراءات إطالة عمر تلك السدود، ستقوم الوزارة – سلطة وادي الأردن، بالتعاقد مع شركة استشارية، قد تكون محلية أو دولية، لتجري التقييم اللازم لتلك السدود، وفي حال احتياجها للصيانة، يتم تجهيز وثيقة العطاء، ثم طرحها لغايات التنفيذ.



وتوقعت أن يتم ذلك خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وبقيمة حوالي 15 مليون دولار، بالإضافة لمرحلتين لاحقتين.



أما عن مشاريع الحصاد المائي أو السدود الصحراوية، فأشارت محاسنة لاستمرارية العمل بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة؛ على تنظيف مختلف مشاريع الحفائر ضمن الحصاد المائي، والتي مضت عليها أعوام طويلة، من الرسوبيات، وذلك عقب انتهاء الاتفاقية الموقعة بين وزارتي المياه والبيئة خلال الأعوام الأربعة الماضية وبالتعاون مع سلاح الجو الملكي.



وأضافت "ضمن خطتنا في 53 موقعا، وهي سدود صحراوية"، لافتة لانعكاس جدوى تلك السدود الصحراوية، أو ما يعرف بمشاريع الحصاد المائي، على "تزويد مناطق المجتمع المحلي باحتياجاتهم من المياه لأغراض الزراعة والمواشي، بالإضافة لدورها في درء الفيضانات عن التجمعات السكانية، وتغذية وشحن المياه الجوفية.



ويشمل الحصاد المائي مجموعة واسعة من الحلول، مثل الحفائر وتجميع المياه عن الأسطح، أو مناطق تجميع صغيرة كنتورية، أو حواجز صخرية، أو سلسلة حواجز أفقية، أو مساطب، إضافة إلى تطبيق مبدأ الحمى.



ويعزز معدل الهطل المطري السنوي طويل الأمد البالغ نحو 8 مليارات متر مكعب، إعادة توجيه البوصلة نحو تحسين كفاءة قدرات الحصاد المائي؛ للمساهمة في الوصول إلى الأمنين المائي والغذائي، لا سيما في بلد يهدده العطش، عاما بعد عام.

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