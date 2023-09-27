أجواء خريفية حتى الخميس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- تبقى الأجواء أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتراوحت درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان أمس ما بين 32 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 18 وفي مرتفعات الشراة 28 - 16، وفي مناطق البادية 37 - 21، وفي مناطق السهول 32 - 20، وفي الأغوار الشمالية 38 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 26، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 38 - 26 درجة مئوية.-(بترا)
MENAFN27092023000072011014ID1107149113
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.