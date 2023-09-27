Wednesday, 27 September 2023 12:01 GMT

التربية ترجح استقبال طلبات تكميلية التوجيهي منتصف الشهر المقبل

9/27/2023 2:00:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان - رجح مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة أن تبدأ الوزارة باستقبال طلبات الاشتراك في الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية "التوجيهي" منتصف تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
وبين شحادة في تصريح لـ"الغد" أمس أن الوزارة ستستقبل طلبات الاشتراك للطلبة غير المستكملين متطلبات النجاح بالإضافة إلى الطلبة الراغبين في رفع المعدل إلكترونيا عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo)، أو من خلال الرابط الخاص بعملية تسجيل هؤلاء الطلبة والذي سيكون متاحا على الصفحة الرئيسة لموقع وزارة التربية والتعليم (moe.gov.jo)، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم ويجري دفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة، وفقط عن طريق أي فواتيركم.
وأشار شحادة إلى أن المشترك غير الأردني، كان عليه مراجعة قسم الامتحانات والاختبارات في مديرية التربية والتعليم، محضرا معه صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 بعد إكماله التسجيل والدفع. لافتا الى أن رسوم الاشتراك للمشتركين المسجلين هي: (20) دينارا رسم اشتراك للامتحان + (10) دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة واحدة يرغب المشترك التقدم فيه، و(5) دنانير عن كل ورقة يرغب المشترك التقدم فيها في المبحث المكون من ورقتين.
وجدد تأكيده على أن الامتحان التكميلي، يعد امتدادا للامتحان العام، لذلك ما جرى في الامتحان العام بدورته الماضية من قرارات وتعليمات، ستنطبق على الدورة التكميلية ايضا.
وأوضح أن الوزارة سمحت في الدورة الامتحانية الماضية للطلبة غير المستكملين متطلبات النجاح، ولطلبة رفع المعدل بالاختيار بين الكتب المدرسية القديمة والجديدة لغايات التقدم لامتحان التوجيهي في مباحث الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الحياتية وسيتم تطبيق ذات الأمر في الدورة التكميلية، بالإضافة إلى قيام الوزارة بتوفير الآلة الحاسبة ليتم استخدامها في المباحث التي تتطلب ذلك كما جرى في الدورة الماضية.

MENAFN27092023000072011014ID1107149112

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث