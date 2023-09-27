التربية ترجح استقبال طلبات تكميلية التوجيهي منتصف الشهر المقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر
عمان - رجح مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة أن تبدأ الوزارة باستقبال طلبات الاشتراك في الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية "التوجيهي" منتصف تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
وبين شحادة في تصريح لـ"الغد" أمس أن الوزارة ستستقبل طلبات الاشتراك للطلبة غير المستكملين متطلبات النجاح بالإضافة إلى الطلبة الراغبين في رفع المعدل إلكترونيا عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo)، أو من خلال الرابط الخاص بعملية تسجيل هؤلاء الطلبة والذي سيكون متاحا على الصفحة الرئيسة لموقع وزارة التربية والتعليم (moe.gov.jo)، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم ويجري دفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة، وفقط عن طريق أي فواتيركم.
وأشار شحادة إلى أن المشترك غير الأردني، كان عليه مراجعة قسم الامتحانات والاختبارات في مديرية التربية والتعليم، محضرا معه صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 بعد إكماله التسجيل والدفع. لافتا الى أن رسوم الاشتراك للمشتركين المسجلين هي: (20) دينارا رسم اشتراك للامتحان + (10) دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة واحدة يرغب المشترك التقدم فيه، و(5) دنانير عن كل ورقة يرغب المشترك التقدم فيها في المبحث المكون من ورقتين.
وجدد تأكيده على أن الامتحان التكميلي، يعد امتدادا للامتحان العام، لذلك ما جرى في الامتحان العام بدورته الماضية من قرارات وتعليمات، ستنطبق على الدورة التكميلية ايضا.
وأوضح أن الوزارة سمحت في الدورة الامتحانية الماضية للطلبة غير المستكملين متطلبات النجاح، ولطلبة رفع المعدل بالاختيار بين الكتب المدرسية القديمة والجديدة لغايات التقدم لامتحان التوجيهي في مباحث الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الحياتية وسيتم تطبيق ذات الأمر في الدورة التكميلية، بالإضافة إلى قيام الوزارة بتوفير الآلة الحاسبة ليتم استخدامها في المباحث التي تتطلب ذلك كما جرى في الدورة الماضية.
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