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الملك: الأردن لن يتوانى عن فعل ما يلزم لحماية حدوده

9/27/2023 2:00:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- التقى جلالة الملك الاثنين عددا من الشخصيات في منزل الوزير الأسبق اللواء المتقاعد الطبيب
عبد اللطيف وريكات مدير عام الخدمات الطبية الملكية الأسبق.
وتطرق جلالته إلى زيارته الأخيرة للولايات المتحدة التي شارك خلالها باجتماعات الأمم المتحدة، وإلى موضوعات عدة في الشأنين المحلي والإقليمي.
واستعرض الملك أبرز التحديات على الحدود الشمالية، والتي أشار فيها إلى أن خطابه بالأمم المتحدة حول المسألة السورية وما يجري في المناطق الجنوبية كان بمثابة "إنذار للعالم".
ورأى جلالته أن الأردن لا يمكنه تحمل أعباء جديدة بالنسبة لتداعيات الأزمة السورية، معتبرا أن أي تخاذل في التعاطي معها من شأنه أن ينعكس سلبا على الجميع.
وشدد الملك على أن الأردن لن يتوانى عن فعل ما يلزم بهدف حماية حدوده، معربا عن اعتزازه بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومشيدا بالتنسيق العالي فيما بينها للقيام بواجباتها لحماية وطننا من الشرور.
وجدد جلالته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، التأكيد على أهمية حل الدولتين، وأنه لا يوجد بديل عن ذلك.
وفي الشأن المحلي، أكد الملك المضي قدما بمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، معيداً القول بأنه لا بد من مزامنة إنجاز مسارات التحديث بهدف إنجاحها.
وأشار جلالته إلى أن خلال لقائه عددا من المستثمرين في الولايات المتحدة، عبر عدد منهم عن سعادته بتجربتهم في الاستثمار بالأردن ورغبتهم في العودة لإقامة مشروعات جديدة، لافتا إلى أن التحديث الإداري الذي تمضي به الدولة سيسهل تلبية رغباتهم.

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