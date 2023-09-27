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أجواء خريفية معتدلة حتى الجمعة

9/27/2023 2:00:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، خريفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية ،وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، خريفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية ،وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء يومي الخميس والجمعة، خريفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية ،وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق ،مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 17 وفي مرتفعات الشراة 28 - 16، وفي مناطق البادية 37 - 19، وفي مناطق السهول 33 - 18، وفي الأغوار الشمالية 40 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 24، وفي البحر الميت 39 - 25، وفي خليج العقبة 39 - 24 درجة مئوية.
-- (بترا)

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