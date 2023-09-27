تنويه من ديوان الخدمة المدنية بخصوص تدقيق بيانات وظائف الفئة الثالثة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لاحقاً للإعلانات الصادرة عن المركز الوطني للأمن السيبراني والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وهيئة الطاقة الذرية الأردنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في الصحف اليومية وعلى موقع الديوان الإلكتروني، بخصوص حاجتهم لتعبئة وظائف شاغرة على الفئة الثالثة، وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص في تعبئة الوظائف الحكومية.
يدعو ديوان الخدمة المدنية وبالتشارك مع الدوائر المعنية المتقدمين بطلبات توظيف على هذه الوظائف للدخول الى الرابط الإلكتروني خلال الفترة 26/9/2023 ولغاية 28/9/2023 .
لغايات الاطلاع على نقاطهم التنافسية التي تم احتسابها، وفقاً للوثائق المرفقة بطلب التوظيف وتدقيقها وإرسال الملاحظات أو الاعتراضات أن وجدت الكترونياً من خلال شاشة البيانات.
ملاحظة: لا يمكن اضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف، أو استلام الاعتراضات ورقياً ولن يتم النظر في أي ملاحظة بعد انتهاء الفترة الزمنية المشار إليها بأعلاه.
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