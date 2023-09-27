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تنويه من ديوان الخدمة المدنية بخصوص تدقيق بيانات وظائف الفئة الثالثة

9/27/2023 2:00:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لاحقاً للإعلانات الصادرة عن المركز الوطني للأمن السيبراني والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وهيئة الطاقة الذرية الأردنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في الصحف اليومية وعلى موقع الديوان الإلكتروني، بخصوص حاجتهم لتعبئة وظائف شاغرة على الفئة الثالثة، وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص في تعبئة الوظائف الحكومية.





يدعو ديوان الخدمة المدنية وبالتشارك مع الدوائر المعنية المتقدمين بطلبات توظيف على هذه الوظائف للدخول الى الرابط الإلكتروني خلال الفترة 26/9/2023 ولغاية 28/9/2023 .
لغايات الاطلاع على نقاطهم التنافسية التي تم احتسابها، وفقاً للوثائق المرفقة بطلب التوظيف وتدقيقها وإرسال الملاحظات أو الاعتراضات أن وجدت الكترونياً من خلال شاشة البيانات.

ملاحظة: لا يمكن اضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف، أو استلام الاعتراضات ورقياً ولن يتم النظر في أي ملاحظة بعد انتهاء الفترة الزمنية المشار إليها بأعلاه.

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