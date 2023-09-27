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السياسة والمجتمع يطلق برنامجه التدريبي لخريجي العلوم السياسية والاجتماعية

9/27/2023 2:00:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أطلق معهد السياسة والمجتمع برنامجا تدريبيا لطلبة وخريجي العلوم السياسية بشكل خاص وتخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية بشكل عام.
ويأتي برنامج (تجوّل مع معهد السياسة والمجتمع: رحلة تمكين العقول السياسية)، ضمن رؤية المعهد الرامية إلى تمكين وتنمية الشباب، وتعزيز دورهم في السياسة والمجتمع ضمن منظومة القيم الوطنية في تعزيز ثقافة الاعتدال والوسطية وسيادة القانون والحوكمة الرشيدة وتطوير الحياة الديمقراطية.
وبحسب المديرة التنفيذية للمعهد، رشا فتيان، فإن البرنامج يعكس التزام معهد السياسة والمجتمع بتحقيق التطلعات الوطنية من خلال استثمار الموارد بطريقة فعّالة وذكية من خلال الدمج بين المعرفة والمهارة وجسر يربط بين النظرية والتطبيق.

وأضافت فتيان إن البرنامج يتكون من سبعة محاور بواقع أكثر من 55 ساعة تدريبية تتنوع ما بين تمكين المشاركين من كتابة التقارير الدورية ومراجعات الكتب دخولا إلى أسياسيات البحث العلمي وإعداد أوراق السياسيات إلى جانب المحاور المتعلقة بالتوجيه المهني والمهارات الشخصية والحياتية من منطلق مساعدة المشاركين في تأهيلهم لسوق العمل. ولفتت فتيان إلى أن البرنامج يتناول أيضَا القضايا السياسية المنوعة حيث يخصص محورًا خاصًّا عن التاريخ السياسي الأردني وصناعة السياسات في الأردن وتحديات الانتقال الديمقراطي، إلى جانب المحاضرات والجلسات النقاشية التي ستأخذ منحى سياسيا محلياً ودولياً.

وأكدت فتيان على أن المعهد ينوي عقد البرنامج التدريبي بشكل دوري لتكون الفرصة متاحة أمام أكبر قدر ممكن من الشباب الأردني الطموح. وأشار إلى أن المعهد استقبل هذا العام قرابة 90 طلبًا وأن البرنامج يستوعب 10 مشاركين لتكون الجلسات التدريبية مركّزة وتحقق أكبر قدر من الفائدة للمشاركين.

يُذكر أن معهد السياسة والمجتمع مؤسسة غير ربحية، ومعهد دراسات وأبحاث مستقل يهدف من خلال عمله إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في الاردن والاقليم وتعزيز اطر وادوات المعرفة بالمنطقة ومجتمعاتها.

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