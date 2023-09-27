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مخاطبة الجرائم الالكترونية بشأن شخص بث مخاوف عن المطاعيم

9/27/2023 2:00:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أثار تسجيل صوتي متداول المخاوف من المطاعيم، جرى توزيعه عبر جروبات الواتس اب، في الوقت الذي أشار فيه مصدر إلى أن الشخص الذي نفذ التسجيل سيتم مخاطبة وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام بشأنه.
وفي السياق أكد الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول،في مقابلة اذاعة محلية، أن المواطن الذي وزع التسجيل ونفذه تمت احالته الى وحدة الجرائم الالكترونية داعيا المواطنين الى عدم الالتفات الى مثل هذه التسجيلات .
ودعا المواطنين الى تحصين اطفالهم ضد الامراض السارية مشددا على ان المطاعيم آمنة وفعالة.
وقال الشبول إن الوزارة استخدمت مطعوم MR ضد الحصبة عام 2013 بواقع 4 ملايين جرعة.
وأضاف : أن الوزارة نستهدف استخدام مطعوم MR ضد الحصبة بواقع 2.6 مليون جرعة في الحملة الحالية، مؤكدا أن مطاعيم برنامج التطعيم الوطني آمنة وليست جديدة وتُفحص في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وبين أن البرنامج الوطني للمطاعيم أنشئ عام 1979 ويضم 12 مطعوما وبفضل نجاعته وفعاليته تجنب الأردن كثيرا من الأمراض مثل البكتيريا وشلل الأطفال والسعال الديكي.

ولفت إلى أنه كل فترة تعيد الوزارة تقييم المطاعيم وتدخل عليها مطاعيم أخرى، مشيرا الى انه في الثلث الأول من العام القادم سيتم ادخال مطعوم المكورات العنقودية".

وحول حملة المطاعيم ، قال الشبول إنها شملت في المرحلة الأولى الذين تخلفوا عن المطعوم، حيث يوجد فئة غير ثابتة "متنقلة" عددهم قرابة 120 ألفا.

وتابع: "بالتعاون مع الحكام الإداريين ولجان المجتمع المحلي، استطعنا في المرحلة الأولى الوصول إلى 118 ألفا ونصفا من الـ120 وهي الشريحة الأولى الفئة المستهدفة حسب خطتنا بواقع 98.5% من حملة المطعوم للفئة الأولى".

وأضاف: "الفئة الثانية ستكون منتصف الشهر المقبل تشرين الأول".
وبين ان الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية الاردنية من خدمات طبية ملكية ومركز اوبئة والقطاع الخاص الطبي ومؤسسة الغذاء والدواء تتعاون في انجاح الحملة الوطنية للمطاعيم فضلا عن التعاون الدولي مع منظمتي الصحة العالمية واليونسيف.
ولفت الى ان الحصبة بدا انتشارها في نيسان (ابريل ) الماضي في محافظتي اربد والزرقاء ووصلت الى العاصمة عمان ليصل العدد الاجمالي للمصابين الى 163 اصابة.
واشاد بتعاون المؤسسات الرسمية والفرق العاملية بالحملة مشددا على وجود خبراء مختصين في الحملة.

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