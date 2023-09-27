Wednesday, 27 September 2023 12:00 GMT

مبيضين وزيرا للاتصال في التعديل السابع لحكومة الخصاونة

9/27/2023 2:00:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أدى الدكتور مهند مبيضين في حكومة الدكتور بشر الخصاونة، اليوم، اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، بتسلمه منصب وزير الاتصال الحكومي، وهو التعديل الوزاري السابع على حكومته.

ووضع الوزراء استقالاتهم بتصرف رئيس الوزراء، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم أمس الاثنين برئاسة الخصاونة تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على الحكومة اليوم.

وأدى الوزراء الجدد في حكومة الدكتور بشر الخصاونة، الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو التعديل الوزاري السابع على حكومته




MENAFN27092023000072011014ID1107149100

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث