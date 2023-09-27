مبيضين وزيرا للاتصال في التعديل السابع لحكومة الخصاونة

أدى الدكتور مهند مبيضين في حكومة الدكتور بشر الخصاونة، اليوم، اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، بتسلمه منصب وزير الاتصال الحكومي، وهو التعديل الوزاري السابع على حكومته.



ووضع الوزراء استقالاتهم بتصرف رئيس الوزراء، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم أمس الاثنين برئاسة الخصاونة تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على الحكومة اليوم.

وأدى الوزراء الجدد في حكومة الدكتور بشر الخصاونة، الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو التعديل الوزاري السابع على حكومته







