مبيضين وزيرا للاتصال في التعديل السابع لحكومة الخصاونة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أدى الدكتور مهند مبيضين في حكومة الدكتور بشر الخصاونة، اليوم، اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، بتسلمه منصب وزير الاتصال الحكومي، وهو التعديل الوزاري السابع على حكومته.
ووضع الوزراء استقالاتهم بتصرف رئيس الوزراء، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم أمس الاثنين برئاسة الخصاونة تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على الحكومة اليوم.
وأدى الوزراء الجدد في حكومة الدكتور بشر الخصاونة، الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو التعديل الوزاري السابع على حكومته
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