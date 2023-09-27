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الملكة رانيا: يا قلب ماما كل عام وانتو بخير

9/27/2023 2:00:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هنأت جلالة الملكة رانيا العبد الله، اليوم الثلاثاء، سمو الأميرتين إيمان وسلمى ابنتي الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بمناسبة عيدي ميلادهما اللذين يصادفان السادس والعشرين والسابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر من كل عام.

وقالت جلالتها في إدراج لها عبر حسابها الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقا)، "يا قلب ماما، كل عام وانتو بخير وكل يوم وانتو على قلبي أغلى وأغلى".

ويصادف السادس والعشرون من أيلول/ سبتمبر ذكرى مولد سمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني فيما يصادف السابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر ذكرى مولد سمو الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني.

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