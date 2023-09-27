الملكة رانيا: يا قلب ماما كل عام وانتو بخير

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هنأت جلالة الملكة رانيا العبد الله، اليوم الثلاثاء،
سمو الأميرتين إيمان وسلمى ابنتي الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بمناسبة عيدي
ميلادهما اللذين يصادفان السادس والعشرين والسابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر من كل
عام.
وقالت جلالتها في إدراج لها عبر حسابها الرسمي
على منصة "X" (تويتر سابقا)، "يا
قلب ماما، كل عام وانتو بخير وكل يوم وانتو على قلبي أغلى وأغلى".
ويصادف السادس والعشرون من أيلول/ سبتمبر ذكرى
مولد سمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني فيما يصادف السابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر
ذكرى مولد سمو الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني.
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