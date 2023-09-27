مناصب قيادية شاغرة بعد التعديل الحكومي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شغرت عدة مناصب رسمية، بعد التعديل الوزاري على حكومة بشر الخصاونة الذي صدرت فيه إرادة ملكية سامية، اليوم الثلاثاء.
وأصبح منصب رئيسة مجلس إدارة شركة تطوير وادي عربة شاغرا بعد تعيين ناديا الروابدة وزيرة للعمل.
وأصبح منصب المدير العام لمركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي شاغرا بعد تعيين مهند المبيضين وزيرا للاتصال الحكومي.
كما شغر منصب الأمين العام لوزارة النقل بعد تعيين وسام التهتموني وزيرة للنقل.
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