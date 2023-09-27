مناصب قيادية شاغرة بعد التعديل الحكومي

شغرت عدة مناصب رسمية، بعد التعديل الوزاري على حكومة بشر الخصاونة الذي صدرت فيه إرادة ملكية سامية، اليوم الثلاثاء.



وأصبح منصب رئيسة مجلس إدارة شركة تطوير وادي عربة شاغرا بعد تعيين ناديا الروابدة وزيرة للعمل.



وأصبح منصب المدير العام لمركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي شاغرا بعد تعيين مهند المبيضين وزيرا للاتصال الحكومي.



كما شغر منصب الأمين العام لوزارة النقل بعد تعيين وسام التهتموني وزيرة للنقل.