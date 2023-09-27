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المومني: يحق للمواطن إعادة استخدام المعلومة التي حصل عليها وفقا لشروط معينة

9/27/2023 2:00:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت مفوض الحماية بالوكالة ومسؤولة ملف حرية التعبير في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة نهلا المومني أن حق الحصول على المعلومات هو المحك الرئيسي لحقوق الإنسان الأخرى، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت المومني إلى دور الحق الكبير الذي يلعبه في تمكين الفرد من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية؛ بما في ذلك المشاركة في إدارة الشأن العام وفي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ولفتت في فعالية "اعرف حقك في الحصول على المعلومة" التي تنظمها وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى أهمية حق الحصول على المعلومات ودوره في تمكين الفرد من بناء الآراء الصحيحة وتشكيل المواقف بناء على المعلومات الدقيقة وممارسة الحريات المختلفة".

وقدمت المومني لمحة تاريخية حول أساس ظهور الحق من الجانب الفكري والفلسفي ودور حق الحصول على المعلومة في الحقوق الأخرى، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المتعلقة بهذا الحق وتقاطعاته مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الأردني من حيث مبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات، والإفصاح الاستباقي والتكاليف والتعارض التشريعي.

وأكدت حق المواطن في إعادة استخدام المعلومة التي يحصل عليها ووفقا لشروط يلتزم بها طالب المعلومة؛ منها الإشارة إلى تاريخ الحصول على المعلومة وعدم تحريفها أو تعديلها والالتزام بالإشارة إلى مصدر المعلومة، مبينة أن ذلك يساهم في ممارسة الفرد لحقه وحفظ حقوق المؤسسات في نشر المعلومة الدقيقة وحق المتلقي في الوصول إلى المعلومات غير المضللة.

وتحدثت المومني عن نقاط الالتقاء بين قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 وقانون الجرائم الإلكترونية 2023 وقانون حماية البيانات الشخصية المقر مؤخرا.

وتبادلت المومني النقاش مع الحضور حول قضايا تتعلق بالحق وردت على استفساراتهم حول تطبيق القانون من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة والالتزامات التي تحكم طالب المعلومة والمؤسسات وغيرها من القضايا.

وثمنت جهود الوزارة في تنظيم فعاليات للاحتفال بحق الحصول على المعلومة، معتبرة إياها ممارسة فضلى يجب تعميمها على المؤسسات كافة.

وتعقد وزارة الطاقة والثروة المعدنية محاضرة "اعرف حقك في الحصول على المعلومة" ضمن فعاليات تنفذها خلال أسبوع كامل احتفالا منها باليوم العالمي لحق الحصول على المعلومة الذي يصادف يوم الخميس 28 أيلول/ سبتمبر وتقوم خلاله لجنة طلبات المعلومات في الوزارة بتوزيع بروشورات التوعية بالحق على الموظفين والمتعاملين وعقد لقاءات توعوية مع الموظفين وإرسال الرسائل التوعوية عبر البريد الإلكتروني وتطبيق سند وتنفيذ مبادرة توزيع الكتب المتخصصة في الثروات المعدنية إلى (11) جامعة رسمية.

وحضر الفعالية موظفو الوزارة وعدد من موظفي شركة الكهرباء الوطنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ووزارة الثقافة.

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