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بيان من الفوسفات حول قضية التأمين الصحي لمتقاعديها

9/27/2023 2:00:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اكدت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، أن بعض المتقاعدين قاموا بدعوة زملائهم للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقرها هذا اليوم، بعد ايهامهم نيتها دفع مبالغ لكل من يرغب منهم بيع التامين الصحي الخاص به لحشد اكبر عدد منهم.

واعتبرت الشركة أن ما يروج له البعص دعوتها للمتقاعدين بيع التأمين الصحي مقابل مبالغ مالية، امر مرفوض ومستهجن وعار عن الصحة، مؤكدة ان هذا الامر مخالف للنظام المعمول به
للتأمين الصحي للمتقاعدين، الذي اكدت التزامها الكامل بعدم المساس به.

واستهجنت الشركة هذا الاسلوب غير المسؤول في التحريض، ونشر الاخبار المظللة، مشيرة الى ان طلب بعض المتقاعدين بيع التأمين مقابل مبالغ مالية يخالف النظام المعمول به.
وقالت انها تلقت اتصالات من عدد كبير من المتقاعدين ترفض هذا النهج من فئة قليلة لا تمثل رأي الاغلبية من المتقاعدين، معربين عن شكرهم لجهود الشركة في استدامة التأمين الصحي وتقديم خدمات الرعاية الصحية الملائمة لهم ولاسرهم بموجبه.

كما استهجنت الشركة ما يروج له البعض عبر استخدام هذا الاسلوب غير المسؤول بهدف حشد اكبر عدد من المتقاعدين والتغرير بهم.

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