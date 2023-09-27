Wednesday, 27 September 2023 11:59 GMT

زيارة مفاجئة وأول تصريح لوزير المياه الجديد

9/27/2023 2:00:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قام وزير المياه والري، المهندس رائد ابو السعود وفور ادائه القسم امام جلالة الملك عبد الله الثاني، ظهر اليوم الاثنين بزيارة مفاجئة الى شركة مياه الاردن "مياهنا".
والتقى الوزير خلال الزيارة رئيس هيئة المديرين م. سعد ابو حمور و الرئيس التنفيذي م. محمد العوران مشددا على رفع مستوى الجاهزية والآداء والبدء باعداد خطط عمل لصيف ٢٠٢٤ و ديمومة خدمة المياه والصرف الصحي لجميع المشتركين في المحافظات التابعة للشركة و تفهم المواطنين وشراكتهم الاستراتيجية مع قطاع المياه، وضرورة امتلاك خطة فنية قادرة على مواجهة التحديات المائية، ولا سيما في وقت اشتداد الطلب على المياه.
واعتبر أبو السعود أن التوزيع العادل والمدروس للحصص المائية على المشتركين؛ سيتكفل بمد الناس باحتياجاتهم المائية، إلى جانب خفض مستوى الشكاوى، بعد العمل على تصويبها، مؤكدا على ضرورة تنفيذ التعليمات والدقة في اصدار فواتير المياه وفي مواعيدها المحددة والتعامل بمنتهى المسؤولية مع ملاحظات المواطنين .
كما تفقد الوزير يرافقه امين عام سلطة المياه بالوكالة م. رامي ابو رواق وعدد من مسؤولي المياه مركز التحكم والسيطرة واستمع الى شرح مفصل عن واقع التزويد المائي وابرز الشكاوي الواردة موعزا بسرعة معالجتها فورا .
بدوره اعتبر الرئيس التنفيذي المهندس محمد العوران أن توجيهات الوزير ومتابعته الحثيثة للقطاع المائي، بمثابة خطة تنفيذية للمحافظة على الأمن المائي الوطني، في وقت نحتاج به كل قطرة ماء، واستخدامها بكفاءة وفاعلية، مؤكداً على أن الشركة تولي جل اهتمامها لتوزيع الحقوق المائية بعدالة بين المشتركين.

MENAFN27092023000072011014ID1107149093

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث