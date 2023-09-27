شؤون المرأة تشيد برفع نسبة السيدات في التعديل الوزاري الجديد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أشادت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة برفع نسبة السيدات في مجلس الوزراء بالتعديل الوزاري الجديد على حكومة بشر الخصاونة إلى 7 سيدات وبنسبة تشكل 24% من إجمالي عدد الوزراء.
وأضافت اللجنة في بيان لها، أن هذا يعكس التزام الحكومة الأردنية في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والمشاركة السياسة تحديدا، حيث أن مشاركة المرأة في الحياة العامة وخصوصا مشاركتها السياسية وفي مواقع صنع القرار، شهدت تقدّما ملموسا مدعوما بإرادة سياسية قوية، حيث أولى جلالة الملك عبد الله الثاني اهتماماً ملحوظاً بتمكين المرأة والشباب وتعزيز دورهم وزيادة مشاركتهم في الحياة العامة، وترجمة لاحكام الدستور الأردني والذي نص على تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع.
وتابعت أن شؤون المرأة تأمل ان ينعكس هذا التعديل باتجاه تعزيز وزيادة مشاركة المرأة في العديد من المواقع القيادية لتكون شريكة فاعلة في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة والتقدم والازدهار لوطننا الغالي.
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