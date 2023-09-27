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شؤون المرأة تشيد برفع نسبة السيدات في التعديل الوزاري الجديد

9/27/2023 2:00:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أشادت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة برفع نسبة السيدات في مجلس الوزراء بالتعديل الوزاري الجديد على حكومة بشر الخصاونة إلى 7 سيدات وبنسبة تشكل 24% من إجمالي عدد الوزراء.

وأضافت اللجنة في بيان لها، أن هذا يعكس التزام الحكومة الأردنية في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والمشاركة السياسة تحديدا، حيث أن مشاركة المرأة في الحياة العامة وخصوصا مشاركتها السياسية وفي مواقع صنع القرار، شهدت تقدّما ملموسا مدعوما بإرادة سياسية قوية، حيث أولى جلالة الملك عبد الله الثاني اهتماماً ملحوظاً بتمكين المرأة والشباب وتعزيز دورهم وزيادة مشاركتهم في الحياة العامة، وترجمة لاحكام الدستور الأردني والذي نص على تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع.

وتابعت أن شؤون المرأة تأمل ان ينعكس هذا التعديل باتجاه تعزيز وزيادة مشاركة المرأة في العديد من المواقع القيادية لتكون شريكة فاعلة في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة والتقدم والازدهار لوطننا الغالي.

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