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أوروبا معقل حقوق الإنسان.. هل تدير ظهرها للمهاجرين؟

9/27/2023 2:00:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



باريس - قبل 3 سنوات، كانت زعيمة المعارضة الإيطالية جورجيا ميلوني، سعيدة بقرار إغلاق المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي "صوفيا" بعد إنقاذ 45 ألف مهاجر في البحر الأبيض المتوسط.
واليوم بعد فوزها بمنصب رئيسة الوزراء، يبدو أن ميلوني غيرت نهجها، وتدعو سفينة الاتحاد الأوروبي إلى التركيز على منع مغادرة المهاجرين من شمال أفريقيا بدلا من إنقاذ الأرواح في البحر.
ويدل ذلك على تغيير نهج ميلوني تراجع وعودها الانتخابية التي قدمتها حكومتها اليمينية، فقد منعت وصول الوافدين من شمال أفريقيا وعددهم نحو 18 ألف مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 6 آلاف نسمة.
وفي ضوء الوضع الذي يتكشف في الجزيرة الإيطالية، أوضح بيتر ستانو المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أن أي تقرير يزعم أن المفوضية تدرس إمكانية فرض "حصار بحري" في البحر الأبيض المتوسط "هو تقرير كاذب تماما".
وأضاف ستانو، "لسنا على علم بأي تقارير عن مثل هذا الحصار البحري، وما تذكره وسائل الإعلام في الاتحاد الأوروبي في تقاريرها هو إمكانية إرسال مهمة بحرية لمنع تهريب والاتجار بالبشر".
وتشمل خطة عمل رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، 10 نقاط، منها: إدارة عدد المهاجرين الكبير لضمان تسجيل الوافدين وأخذ بصمات الأصابع واستخلاص المعلومات والإحالة إلى السلطات المختصة، وفق أندرو ماكينلي مسؤول الاتصالات بوكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA). وتابع ماكينلي أن وكالة اللجوء تعمل على تعزيز الدعم المقدم لإيطاليا بالتعاون مع خفر الحدود والسواحل الأوروبية (فرونتكس) من خلال نقل الأشخاص خارج لامبيدوزا وتكثيف عمليات العودة من خلال التنسيق مع البلدان الأصلية للوافدين الجدد.
كما تركز النقاط العشر المقترحة من فون دير لاين، على تعزيز مراقبة الحدود البحرية والجوية، فضلا عن تسريع عملية توفير المعدات وزيادة التدريب لخفر السواحل التونسيين وسلطات إنفاذ القانون الأخرى.
وأشار جون كلود سامويه رئيس منظمة العفو الدولية (أمنستي)، إلى أن مركز الاستقبال الوحيد في لامبيدوزا يستوعب فقط 400 شخص، واصفا الإعلان عن الحصار البحري بأنه "فاضح". وقال إن "حق اللجوء يعتبر آخر حق يلجأ إليه الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد. واليوم، يجب علينا الوفاء بالتزاماتنا وتوفير الحماية لتطبيق اتفاقية جنيف لعام 1951".
وبعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية أول من أمس عن دفع 135 مليون دولار لتونس في إطار اتفاق لمكافحة الهجرة غير النظامية من أفريقيا إلى أوروبا، انتقدت هذه الخطوة بشدة لأنها تهدف إلى تجنب المسؤولية المشتركة، كما قيل.
ويبدو أن الدول الأعضاء اتفقت على نقطة واحدة تتمثل في خفض معايير الحماية للأشخاص الذين يصلون إلى الأراضي الأوروبية، وذلك من خلال استمرار احتجاز المهاجرين في مراكز مغلقة بالقرب من الحدود لفترات طويلة مع إمكانية إعادة طالبي اللجوء إلى البلدان "الآمنة"، وفق معاييرهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، إن رئيسة المفوضية أعربت عن دعمها لاستكشاف خيارات لتوسيع المهمة البحرية الحالية أو إنشاء مهام جديدة، لافتا إلى أن إنشاء أي مهام جديدة سيحتاج إلى موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء الـ27.
من جانبه، يرى رئيس منظمة العفو الدولية، ومقرها باريس، أن الدول الأوروبية تتحدث دائما عن تدفقات الهجرة، لكنها لا تعير انتباها لعشرات الآلاف الذين لقوا حتفهم وسط البحر أو لمعاناة المهاجرين في بلدهم الأصلي.
ويتساءل سامويه كيف يمكننا أن نتخيل أوروبا المعروفة بدعمها لحقوق الإنسان والديمقراطية، في إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا أو تونس لترحيل الأشخاص إلى المراكز التي يعيشون فيها، حيث يتعرضون للاعتداء الجنسي والضرب والتعذيب، ويتعرضون أيضا للعمل القسري وحتى الدعارة القسرية؟
وفي اليوم التالي لاجتماعه في روما مع نظيره الإيطالي، أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن "فرنسا لن ترحب بالمهاجرين" القادمين من الجزيرة الإيطالية التي تعرضت لعدة أيام لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين، مستعرضا "الموقف الثابت" لحكومته بهذا الخصوص.
لكن دارمانان يصر على القول -خلافا لواقع القانون والأرقام- إن غالبية المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا الأسبوع الماضي لا يمكنهم طلب اللجوء وإن "60 % من الأشخاص الذين يصلون إلى لامبيدوزا يتحدثون الفرنسية، وهناك مواطنون من ساحل العاج والسنغال لا يتعين عليهم طلب اللجوء في أوروبا".
وهو ما استنكره رئيس منظمة العفو الدولية، مؤكدا أنه "لا يمكن لفرنسا الحكم ما إذا كان الشخص يستحق تقديم طلب اللجوء أم لا؛ لأن منح الحماية يتم بعد مقابلات فردية متعمقة لدراسة حالة كل شخص من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA) ومحكمة اللجوء الوطنية (CNDA)". وما يزال العديد من المهاجرين غير محددي الهوية، حيث أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أنه تم تحديد جنسية 30 % فقط من الذين وصلوا بين 11 و20 الشهر الحالي، على الرغم من تصريحات الوزير الفرنسي المتعارضة.
وفي اتصال هاتفي مع شرطة الحدود الفرنسية، قال عنصر أمني -لم يرد الإفصاح عن اسمه- ، إن الأوضاع تحت السيطرة حتى الآن ولا وجود لأي مهاجرين قادمين من إيطاليا، مؤكدا وجود تعزيزات أمنية إضافية على الحدود.
وقد أعلن دارمانان أنه قرر تعزيز المراقبة على الحدود الفرنسية الإيطالية من خلال زيادة عدد أفراد الشرطة والدرك المخصصين لهذه المهمة من 500 إلى 700 فرد.
بدورها، قالت إيمانويل جوبير، مديرة شرطة الحدود في إقليم "ألب ماريتيم"، إنه يتم اعتقال ما بين 200 إلى 300 مهاجر يوميا، ما يعادل 32 ألف اعتقال منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، أي بزيادة 20 % عن العام الماضي خلال الفترة نفسها.
وأضافت جوبير، في مؤتمر صحفي الجمعة الماضي، أن الشرطة تستخدم كاميرات حرارية وطائرات دون طيار لإضفاء أكبر قدر من السرية على عمليات مراقبة الحدود وضمان سير المهمة بشكل مثالي.
وتأتي هذه الأحداث في ظل انقسام مستمر بين آراء أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي من اليسار واليمين حول سياسة الهجرة التي يتعين عليهم معالجتها من خلال دراسة مشروع قانون الهجرة الجديد هذا الخريف، مجمعين في الوقت نفسه على ضرورة الاعتماد على إستراتيجية أوروبية شاملة.-(وكالات)

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