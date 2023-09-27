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بحجة الأعياد اليهودية.. إغلاق الأراضي المحتلة واستنفار أمني لتأمين اقتحام المستوطنين للأقصى

9/27/2023 2:00:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان - فرض الاحتلال الإسرائيلي الإغلاق العام لأنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وأعلن الاستنفار الأمني لتأمين اقتحام مئات المستوطنين المتطرفين، أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك، لإحياء ما يسمى "عيد الغفران"، المزعوم، بينما منع الفلسطينيين من الوصول إليه، بالتزامن مع إعدام شابيّن فلسطينييّن استشهداء بمواجهات في طولكرم، بالضفة الغربية، التي شهدت تصعيدا خطيرا.
وعلى وقع الإضراب الشامل الذي عمّ طولكرم وأنحاء من الضفة الغربية حدادا على استشهاد الشابيّن أسيد أبو علي (21 عاما) وعبد الرحمن أبو دغش (32 عاما)؛ فقد شدد الاحتلال من إجراءاته العسكرية وتعزيزاته الأمنية بمحيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس المحتلة، من أجل تأمين قيادة عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف "يهودا غليك"، لاقتحام جماعي واسع للمستوطنين، ساحات المسجد.
وبالتزامن مع قيام قوات الاحتلال بتدمير كبير للبنية التحتية لمخيم "نور شمس"، شرق مدينة طولكرم أثناء عدوانها الوحشيّ عليه، وفرض الحصار المشدد عليه، وإلحاق الأضرار الجسيمة بممتلكات الفلسطينيين ومداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها، فقد عزّزت من نشّر قواته بأعداد كبيرة عند أبواب المسجد الأقصى وطرقاته، وفي المستوطنات المحاذية لقطاع غزة خشيّة تنفيذ عمليات فلسطينية للرد على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن المستوطنين نفذوا اقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى، من جهة "باب المغاربة"، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.
فيما واصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين لساحات الحرم القدسّي الشريف، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية، كما أخلت المتواجدين في منطقة باب السلسلة، أحد أبواب "الأقصى" من الجهة الخارجية، من المرابطين والطواقم الصحفية وأجبرتهم على الابتعاد عشرات الأمتار عن المكان، حيث يتم عبر هذا الباب خروج المجموعات المقتحمة للاقصى.
وتواصل ما يسمى "منظمات الهيكل" المزعوم الحشد لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى وأداء الشعائر التلموديه والصلوات الجماعية في ساحة البراق والكنس اليهودية المزعومة وتنفيذ الطقوس الاستفزازية بشكلٍ علني، مع محاولات النفخ في البوق، وإدخال القرابين النباتية المزعومة.
يأتي ذلك في ظل دعوات فلسطينية كثيفة للحشد والرباط في القدس والمسجد الأقصى خلال الأيام المقبلة وفترة الأعياد اليهودية المزعومة الممتدة حتى مطلع الشهر المقبل، لإفشال مخططات المستوطنين.
وأكدت كل من حركة "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي و"الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين"، ضرورة مواجهة عدوان الاحتلال المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة تهديدات الاحتلال بتنفيذ اغتيالات، ومواصلة الاقتحامات، واستمرار سياسة الضم والاستيطان، والعدوان على مدينة القدس ضمن محاولاتٍ محمومة لفرض واقعٍ جديدٍ في المدينة المقدّسة.
واعتبرت القوى الفلسطينية الثلاث دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى، بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، ينبغي التصدي لها والرد عليها بكل قوّة، داعية أبناء الشعب الفلسطيني للتصدي بكل قوّة لهذه الدعوات.
من جانبه، أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، التصعيد الإسرائيلي الخطير، بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، واستمرار عمليات القتل اليومية في كافة محافظات الوطن المحتل، التي كان آخرها جريمة اعدام الشابين بدم بارد في طولكرم.
وأضاف أبو ردينة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشن حربا متواصلة على الشعب الفلسطيني ومقدراته، لتنفيذ مخططاتها، التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، في كلمته أمام الأمم المتحدة، متحديا جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي أكدت حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.
وأشار إلى أن الاحتلال يسعى جاهدا إلى جر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد عبر عدوانه المتواصل، كذلك دعوات المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، واقتحام جامعة بيرزيت، متناسيا أن الشعب الفلسطيني لن يفرط بأي حق من حقوقه المشروعة مهما كان الثمن.
وشدد أبو ردينة، أن جرائم الاحتلال لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله المشروع، حتى تحقيق أهدافه وتطلعاته بالحرية وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس المحتلة.
وقال أبو ردينة إن الرد الإسرائيلي هو أكبر دليل على قوة "الفيتو" الفلسطيني، الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس في خطابه امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكد فيه أنه لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.
في حين طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بإجراءات أممية لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية، لإجبار سلطات الاحتلال على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.
وأدانت الخارجية الفلسطينية "عدوان الاحتلال الهمجي على مخيم نور شمس"، واعتبرت ما يجري "جرائم حرب"، و"جرائم ضد الإنسانية"، تضاف لجرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد ابناء الشعب الفلسطيني، وفي إطار جرائم الضم للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، الأمر الذي يؤكد من جديد، غياب شريك السلام الإسرائيلي.
وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، محذرة من التعامل مع جرائم القتل والعدوان كإحصائيات وأرقام تخفي حجم ومستوى معاناة الأسر الفلسطينية جراء اغتيال وسرقة حياة أبنائها.

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