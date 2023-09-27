ظن الصهاينة أن بوسعهم التجول في شوارع بيروت.. الذكرى الـ41 لعملية مقهى الويمبي

تعد عملية الويمبي فاتحة العمليات ضد الاحتلال الصهيوني بعد مجزرة صبرا وشاتيلا واحتلال بيروت الغربية في أيلول سنة 1982.



بعد اغتيال قائد القوات اللبنانية بشير الجميل، واقتحام الغزاة الصهاينة بيروت الغربية وارتكابهم مجزرة وحشية في مخيمي صبرا وشاتيلا، ظن الجنود الصهاينة أن بوسعهم التجول في شوارع بيروت التي كانت لغاية أسابيع قليلة عصيّة عليهم، بالرغم من حصارها نحو ثلاثة أشهر وقصفها براً وبحراً وجواً بمئات آلاف القنابل والقذائف والصواريخ.













لكن الرد العنيف جاءهم من قبل البطل، الشهيد فيما بعد خالد علوان. الذي اغتاله عملاء في كمين مسلح بجبل لبنان في الخامس من أيلول سنة (1984)، حيث استشهد هو ورفيقيه الشهيدين كمال صالح كفاح أبو راشد ومحمود التقي، في خلال عودتهم من مهمة عسكرية كانوا مكلفين بها.



في ذلك اليوم 24-09-1982 جلس نقيب صهيوني وبرفقته ثلاثة جنود صهاينة في مقهى الويمبي الشهير في قلب شارع الحمراء الشهير، كانوا يحتسون الجعة (البيرة) عندما شاهدهم خالد علوان في المكان القريب من مكتب الحزب.











فاستطلع المكان وعاد بعد قليل مع رفاقه وقضى عليهم جميعا. وبهذا كانت عملية الويمبي أول ثأر عملي لضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا وعلى اجتياح شارون لبيروت الغربية. في أعقاب العملية سارع الجيش الصهيوني الى سحب قواته من بيروت الغربية مقهورا ومدحورا.



في ذكرى العملية المجد والخلود للشهيد الفذ خالد علوان ولرفاقه الشهداء. -وكالات

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