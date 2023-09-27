نائبة مصرية تطالب بعودة ضرب الطلاب بالعصا في المدارس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أثارت برلمانية في مجلس النواب المصري جدلًا، جراء تقديمها مقترحًا لعودة الضرب بالعصا داخل المدارس.
وقالت النائبة آمال عبدالحميد، مقدمة المقترح، إنها لاحظت حالة من عدم الانضباط داخل المدارس، ما ساهم في وجود تغيرات اجتماعية وسلوكية للأطفال.
بعد خلاف على الأجر.. نادل إيطالي يفضح رب عمله على "تيك توك" (فيديو)
واعتبرت "آمال"، بحسب ما نقلته "العربية"، بأن عودة الضرب بالعصا يفرض الانضباط، بما يضمن عملية التربية داخل المنشآت التعليمية وتقويم سلوك الطلاب، ويضمن احترام المعلم كذلك وتبجيله والتعامل معه بهيبة بحسب قولها.
وطالبت النائبة وزارة التربية والتعليم المصرية بتأهيل المعلم على طريقة يستخدم بها عقوبة الضرب بالعصا، بحيث يربي الطلاب دون إيذائهم بدنيًا.
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر أصدرت قرارًا بحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب في عام 2016، مع تفعيل دور الإخصائي الاجتماعي. -وكالات
اقرأ أيضاً:
التربية تحقق في ضرب معلم لطالب بـ"القشاط"
MENAFN27092023000072011014ID1107149080
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.