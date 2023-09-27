Wednesday, 27 September 2023 11:58 GMT

نائبة مصرية تطالب بعودة ضرب الطلاب بالعصا في المدارس

9/27/2023 2:00:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أثارت برلمانية في مجلس النواب المصري جدلًا، جراء تقديمها مقترحًا لعودة الضرب بالعصا داخل المدارس.
وقالت النائبة آمال عبدالحميد، مقدمة المقترح، إنها لاحظت حالة من عدم الانضباط داخل المدارس، ما ساهم في وجود تغيرات اجتماعية وسلوكية للأطفال.

بعد خلاف على الأجر.. نادل إيطالي يفضح رب عمله على "تيك توك" (فيديو)
واعتبرت "آمال"، بحسب ما نقلته "العربية"، بأن عودة الضرب بالعصا يفرض الانضباط، بما يضمن عملية التربية داخل المنشآت التعليمية وتقويم سلوك الطلاب، ويضمن احترام المعلم كذلك وتبجيله والتعامل معه بهيبة بحسب قولها.


وطالبت النائبة وزارة التربية والتعليم المصرية بتأهيل المعلم على طريقة يستخدم بها عقوبة الضرب بالعصا، بحيث يربي الطلاب دون إيذائهم بدنيًا.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر أصدرت قرارًا بحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب في عام 2016، مع تفعيل دور الإخصائي الاجتماعي. -وكالات

اقرأ أيضاً:
التربية تحقق في ضرب معلم لطالب بـ"القشاط"

MENAFN27092023000072011014ID1107149080

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث