الإمارات تحبط أكبر عملية تهريب مخدرات على مستوى العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت شرطة دبي عن تفاصيل عملية "ستورم" للإطاحة بمخططات عصابة دولية، أسفرت عن ضبط واحدة من أكبر عمليات تهريب الكبتاغون على مستوى العالم بقيمة تتجاوز 3 مليارات درهم.
شرطة دبي قالت على حسابها الرسمي عبر منصة "X"، تويتر سابقا: "على متن سفينة شحن عملاقة، آلاف من الحاويات قادمة من إحدى الدول الآسيوية، على وشك أن تحط رحالها في الدولة، من بينها حاويات مشبوهة".
وقال ضابط فني بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات: "سابقنا عقارب الزمن لتحديد هذه الحاويات"، بينما أكد ضابط ميداني بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الامارات أن "أصعب تحد كان الحفاظ على سرية خطواتنا".
ومن جانبه، قال اللواء عيد محمد ثاني مدير إدارة مكافحة المخدرات: "شبكة دولية إجرامية محترفة وحجم المضبوطات فاق التصور".
وأضاف: "عصابة اتجار بالمخدرات، بأسلوبها الحرفي والهندسي تصنع قطع أثاث لتخفي بداخلها السموم، أقراص من الكبتاغون، أكبر كميات على مستوى العالم سحقتها شرطة دبي في عملية "ستورم". وكالات
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