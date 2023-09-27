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سعي إيراني لعودة العلاقات مع مصر.. ما سر فتور القاهرة؟

9/27/2023 2:00:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



القاهرة - يرى مراقبون أن ذوبان الجليد في علاقات طهران والقاهرة رهن بإرادة مشتركة للتقارب، في حين توقف مراقبون عند مفارقة سلسلة من التصريحات الإيرانية المتفائلة مقابل تصريحات مصرية شحيحة.
الاختراق في العلاقات كان أحدثه تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعليقا على لقاء بين وزيري خارجية إيران ومصر في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، بأن اللقاء "قد يمهد الطريق لاستعادة العلاقات بين البلدين"، مما استدعى التساؤل المتكرر عقب كل لفتة للتقارب: هل تعود العلاقات بين القاهرة وطهران إلى عهدها قبل عقود؟
وفي اللقاء الأخير، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن "تشابك وتعقد أزمات المنطقة بات يلقي بظلال خطيرة على حالة الاستقرار والأوضاع المعيشية لجميع شعوبها دون استثناء، الأمر الذي يقتضي تعاون جميع دول الإقليم من أجل دعم الاستقرار وتحقيق السلام والقضاء على بؤر التوتر"، وفق بيان للخارجية المصرية. واتفق الوزيران على "استمرار التواصل بينهما لمتابعة الحوار حول مختلف المواضيع التي تهم البلدين على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي"، وفق البيان.
النتائج قبل التصريحات
في هذا السياق، لا يبدي وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي تفاؤلا بحدوث طفرة كبيرة في علاقات البلدين قريبا، ويذهب إلى مدى أبعد بوصف ما يجري من تطور في هذه العلاقات بأنه مسار من الصعب التكهن بما سيصل إليه.
ويرى العرابي أن استمرار الاتصالات بين الجانبين يستهدف تحديد وجهة هذه العلاقات، موضحا أن هناك ملفات عديدة ينبغي معالجتها عبر المشاورات قبل الحديث عن تطبيع العلاقات.
وعن إمكانية تجاوز التقارب المصري الإيراني المستوى الذي وصلت إليه العلاقات السعودية الإيرانية، شدد العرابي على أن العلاقات المصرية الإيرانية لها محددات ومسارات مختلفة عن العلاقات الإيرانية السعودية.
ونفى المتحدث، وهو أيضا رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية -غير رسمي-، إمكانية تحديد سقف زمني لعودة هذه العلاقات، مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بتطورات الأوضاع في سورية ولبنان واليمن.
وحول التحفظ المصري الرسمي بموازاة التصريحات الإيرانية المتفائلة حول مسار وتطور العلاقات، أكد العرابي أن هذا الموقف ينسجم مع تقاليد الدبلوماسية المصرية التي لا تفضل الحديث عن مثل هذه التطورات المهمة قبل أن تحقق نتائج مؤكدة، فضلا عن أن إيران تبدو معنية بتحقيق تقارب سريع.
تساؤلات أكثر
بدوره، أبدى السفير الأسبق حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق تحفظا على إمكانية تحديد مدى يمكن أن تصل إليه علاقات البلدين، وألمح إلى وجود ملاحظات عديدة لدى القاهرة على سياسات إيران في عديد الملفات، وهي ملفات "تثير تساؤلات أكثر ما تقدم أجوبة"، وفق تقديره.
وشدد هريدي على أن تحديد المستوى الذي ستصله علاقات البلدين محكوم بتسوية الملاحظات المصرية حول هذه الملفات، المرتبطة بمحددات الأمن القومي المصري، في وقت لم يستبعد أن تشهد هذه العلاقات انفراجة قريبة وسط أجواء إقليمية مشجعة.
واعتبر أن إيران معنية أكثر وبشكل كبير باستعادة العلاقات مع مصر، لذا تخرج الإشارات الإيجابية عادة من طهران، انطلاقا من أنها هي من قطعت العلاقات مع مصر وليس القاهرة.
وقطع البلدان العلاقات الدبلوماسية عام 1980، واستؤنفت من جديد بعد 11 عاما، لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب رعاية المصالح.
وفي أيار(مايو) الماضي، وجه الرئيس الإيراني وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر. وفي الشهر ذاته نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن المرشد الإيراني علي خامنئي قوله إن طهران ترحب بتحسين العلاقات الدبلوماسية مع مصر، وذلك خلال لقائه بسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد.
حرص إيراني
ويستبعد أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأميركية في القاهرة عبد الله الأشعل حدوث تطور كبير في العلاقات المصرية الإيرانية خلال المرحلة القادمة، مبررا التباطؤ باستمرار "الفيتو" الأميركي الإسرائيلي على هذا التقارب، بحسب وصفه.
وقال الأشعل إن "قرار تطبيع العلاقات بين القاهرة وطهران ليس قرارا مصريا خالصا، حيث يرتبط بمواقف إقليمية ودولية، لاسيما أن هذا التطبيع يبقى مرتبطا بملفات عديدة من بينها التوصل لتسوية الملف النووي الإيراني باعتباره ملفا مهما، علاوة على خلافات حول ملفات أخرى حالت طويلا دون استئناف علاقات البلدين".
ورغم أن الأشعل يرى أن التطبيع بين مصر وإيران يخدم مصالح الطرفين على الصعيد السياسي والاقتصادي، فإنه يؤكد في الوقت نفسه أن إيران هي الأكثر حرصا على هذا التقارب، في إطار مساعيها لكسر طوق الحصار المفروض عليها، ورغبتها في فتح آفاق جديدة في علاقاتها مع القوى الكبرى التقليدية في المنطقة، بشكل يفشل أي تحركات معادية لها مدعومة من الإقليم في المستقبل.-(وكالات)

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