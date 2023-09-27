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وفاة شقيقة نجيب ميقاتي في عمّان

9/27/2023 2:00:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



توفيت الحاجة نجلاء ميقاتي بدير شقيقة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وذلك في أحد مستشفيات الأردن بعد صراع مع المرض.
وشيع جثمانها بعد صلاة ظهر الثلاثاء من مسجد الفيحاء الى مقبرة العائلة في أم الحيران في عمان ـ الأردن

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