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زوجة زيلينسكي تفتح قلبها للإعلام

9/27/2023 2:00:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكا، التي يُنظر إليها في البلاد، على أنها صوت الأمل ومصدر إلهام للكثيرين من خلال منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي حول الحرب المندلعة منذ العام الماضي، تفتح قلبها من جديد، وتحكي أسرارا عن زوجها الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
فبينما تناقش أوكرانيا ما إذا كانت ستجري انتخاباتها الرئاسية المقبلة أم لا مع دخول الحرب شهرها العشرين ، لم تكن زيلينسكا متأكدة مما إذا كان زوجها سيرشح نفسه لولاية ثانية في عام 2024.

وفي مقابلة أجرتها معها شبكة "سي بي إس" الأمريكية، قالت إن التطلعات السياسية لزوجها "لم تحظ" بدعمها الشخصي باستمرار.

لكنها لفتت إلى أنه إذا ترشح لولاية ثانية، فإنها لن تشعر بالتردد الذي شعرت به خلال محاولته الرئاسية الأولى.

ففي محاولته الأولى للترشح للرئاسة لم تؤيد الكاتبة زوجها بالكامل، بحسب ما أفصحت عنه في المقابلة، مستدركة "إذا قرر أن ذلك ضروري، حسنا، لدينا بعض الخبرة الآن".

وأضافت أنها غير متأكدة من ترشحه على الإطلاق، خاصة في ظل حالة الانتخابات غير المؤكدة في البلاد.

غير أنها أوضحت أن الأمر "سيعتمد أيضا على ما إذا كان مجتمعنا سيحتاجه كرئيس، وإذا شعر أن المجتمع الأوكراني لم يعد يرغب في أن يكون رئيسا، فمن المحتمل ألا يترشح". "لكنني سأدعمه مهما كان القرار الذي سيتخذه."

ومع سيطرة القوات الروسية على ما يقرب من خمس أراضي أوكرانيا، ونزوح الملايين بسبب الحرب، وعشرات الآلاف من المواطنين الذين يخدمون كجنود، فإن إجراء انتخابات حرة ونزيهة سيكون "شبه مستحيل" و"غير حكيم"، وفقا لما نقلته "واشنطن بوست" عن مسؤولين وخبراء في شؤون الانتخابات.

وقال مسؤول أوكراني للصحيفة، إن إ"جراء انتخابات رئاسية عام 2024 سيكون محفوفا بالمخاطر ومضرا بالبلاد. لا يوجد وضع يمكن فيه إجراء انتخابات ديمقراطية أثناء الحرب". -وكالات

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