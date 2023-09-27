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روسيا: مقتل 17 ألف جندي أوكراني خلال الشهر الحالي

9/27/2023 2:00:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، محصلة الخسائر الأوكرانية خلال الشهر الحالي، مشيرا إلى أن عدد القتلى من الجنود الأوكرانيين تجاوز 17 ألف قتيل، فيما قال الكرملين إن دبابة أبرامز ستحترق مثل غيرها.

ونقلا عن موقع "سكاي نيوز عربية"، قال شويغو، في اجتماع لوزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية تواصل الإجراءات النشطة في منطقة العمليات الخاصة لهزيمة العدو".

وتطرق إلى خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال شهر أيلول/ سبتمبر الحالي، وقال إنها بلغت أكثر من 17 ألف شخص، وأكثر من 2.7 ألف وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأشار الوزير الروسي إلى أن من بين الآليات المدمرة 7 عربات مشاة قتالية أميركية من طراز "برادلي" ودبابتين ألمانيتين من طراز "ليوبارد" ودبابة بريطانية من طراز "تشالنجر".

وقال شويغو: "قامت القوات الروسية بتوسيع منطقة السيطرة بشكل كبير بالقرب من سينكوفكا وبتروبافلوفكا في اتجاه كوبيانسكي".

وأضاف أن "الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون تسليح القوات المسلحة الأوكرانية، وأن كييف ترمي جنودا غير مدربين في هجمات لا معنى لها".

وأردف شويغو قائلا: "مثل هذه الأعمال لا تؤدي إلا إلى دفع أوكرانيا نحو التدمير الذاتي".

وأكد الوزير الروسي أن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على طول خط التماس بأكمله نتيجة الاستهداف الناري الفعال من جانب القوات الروسية.

وقال إنه على الرغم من عدم تحقيق "الهجوم المضاد" لأي نتائج مهمة، فإن القيمين الغربيين على كييف لا يحيدون عن مبدأ "الأسلحة هي الطريق إلى السلام".

وأضاف أن وزارة الدفاع الروسية تعمل على زيادة القدرة القتالية للقوات المسلحة؛ بما في ذلك من خلال تأمين الأسلحة الحديثة وتحسين التدريبات.

وقال إن روسيا تعزز التدريب العملياتي والقتالي في شرق البلاد لحماية مصالحها على خلفية الخطوات الجديدة لواشنطن وحلفائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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