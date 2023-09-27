وزير السياحة الإسرائيلي يصل الرياض مع وفد رسمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وصل وزير السياحة
الإسرائيلي حاييم كاتس إلى السعودية الثلاثاء، في أول زيارة علنية إلى المملكة
يقوم بها مسؤول على هذا المستوى بالتزامن مع محادثات لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وقالت وزارة السياحة
الإسرائيلية في بيان إن "كاتس هو أول وزير إسرائيلي يترأس وفدا رسميا إلى
السعودية" مشيرة إلى أنه سيشارك في حدث لمنظمة السياحة العالمية التابعة
للأمم المتحدة في الرياض، بحسب وكالة "فرانس برس".
MENAFN27092023000072011014ID1107149066
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.