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وزير السياحة الإسرائيلي يصل الرياض مع وفد رسمي

9/27/2023 2:00:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وصل وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس إلى السعودية الثلاثاء، في أول زيارة علنية إلى المملكة يقوم بها مسؤول على هذا المستوى بالتزامن مع محادثات لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وقالت وزارة السياحة الإسرائيلية في بيان إن "كاتس هو أول وزير إسرائيلي يترأس وفدا رسميا إلى السعودية" مشيرة إلى أنه سيشارك في حدث لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في الرياض، بحسب وكالة "فرانس برس".

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